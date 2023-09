Beauraing: un tyran pédophile encourt 15 ans de prison

Un habitant de Beauraing, un ancien légionnaire, âgé de 59 ans, encourt 15 ans de prison devant la cour d’appel de Liège pour avoir fait vivre toute sa famille dans la terreur et avoir violé plusieurs fillettes de son entourage, dont la plus jeune avait à peine sept ans. Il a violé ses deux filles. Une des filles s’est confiée à sa sœur et elles ont ainsi découvert qu’elles étaient toutes les deux victimes des mêmes agissements commis par leur père.