Beauraing: les moules gantées du centre culturel

Au fil des années, le lieu dédié à la culture attire de plus en plus de monde. Entre théâtre, concert, cinéma et ateliers. il y a le choix. Pour permettre à chacun de trouver son bonheur, le centre a mis en ligne une brochure qui fourmille d’informations. On peut se la procurer sur place à via www.beauraing-culturel.be.

Parmi les dates à cocher impérativement dans son agenda, il y a le nouveau spectacle de la troupe du Théâtre Jardin Passion: Le Jour où l’on mangera des sandwichs mous.

Cette création a connu un succès important dans la région namuroise. Elle sera présentée à Beauraing les jeudi et vendredi 9 et 10 novembre. Vu le nombre de personnes qui n’ont pas pu encore voir cette pièce, il y aura de la demande. Les 120 places du centre risquent d’être vite réservées. "C’est clair, il n’y a que 240 tickets pour ce rendez-vous", confirme Thomas Lambotte en guise d’avertissement.

Chose surprenante avec cette création: on ne sait pas très bien de quoi il est question. Les comédiens demandent aux spectateurs de ne rien dire sur ce qu’ils ont vu. On sait simplement qu’on part avec une pièce de théâtre et puis…

En mode mineur

Pour les observateurs, la nouvelle saison part à la vitesse d’un diesel. Normal, on veut ménager la monture pour permettre à tous de vivre la parade aux lanternes. Cette année, l’événement aura lieu le 16 décembre. Il connaîtra des changements qui devraient plaire. Une partie de cet événement se passera dans le parc du castel Sainte-Marie. Après un spectacle qui allumera le feu, le cortège rejoindra le marché de Noël au cœur de la ville.

Le centre ne ménage pas ses efforts afin de donner une belle dimension à la parade. Des ateliers de confection de lanterne sont organisés. De la plus basique à la plus monumentale, toutes les créations sont envisagées. Outre un accompagnement, le centre met à disposition du matériel.

Le pass’spectacle à 80€

Dès les lanternes éteintes, le centre passera la vitesse supérieure. Les événements se succèderont à un rythme plus soutenu.

Afin de permettre à un large public de goûter à la culture, l’institution beaurinoise a abandonné le système de carte de soutien et d’abonnement. Désormais, on est sur un système de pass’spectacle. Pour la somme de 80€, on dispose de dix places non nominatives et on peut suivre une belle partie de la saison. À chacun de disposer de ce pass à sa manière. On peut utiliser toutes les places avec une bande de copains en une fois ou la jouer solitaire et suivre 10 rendez-vous.