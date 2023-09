Beauraing: coups et rébellion à la braderie?

Un homme est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de coups et blessures et de rébellion commis le 8 août 2022, à la braderie de Beauraing. Pour tenter d’y voir plus clair dans ce dossier, le tribunal a convoqué, ce mardi matin, deux policiers présents sur place ce jour-là, afin qu’ils soient entendus comme témoins. Car le suspect conteste les faits.