Les faits ont eu lieu à Namur, rue Rogier, le 6 novembre 2021. Une victime a été blessée d’un coup de couteau dans le dos, elle souffrait d’une plaie de 6 centimètres de profondeur et une autre a été blessée à la main. Un suspect a été interpellé sur les lieux, rapidement. Il niait catégoriquement les faits lors de l’audience

"Je suis très dévoué à la communauté guinéenne, dont je viens. Beaucoup des jeunes de cette communauté sont des vendeurs de drogue et je tente de les faire sortir de ce milieu. Je n’avais pas de couteau et je n’ai fait de mal à personne, je suis juste intervenu pour séparer des gens impliqués dans une bagarre. Je suis un homme de paix et je cherche la cohésion."

Le représentant du parquet soulignait pour sa part les différentes versions servies par l’intéressé, le fait qu’il ait été reconnu comme l’auteur du coup de couteau par plusieurs personnes sur place, la présence de sang sur ses gants. Le conseil du prévenu plaidait l’acquittement. "Son ADN n’a pas été trouvé sur le couteau, les versions des témoins sont toutes discordantes, les faits ont été localisés à trois endroits différents. Les éléments sont insuffisants pour le condamner de tentative de meurtre."

Au final, le tribunal correctionnel ordonne une enquête sociale relative à la faisabilité d’une peine de travail.