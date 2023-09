La marche gourmande de Vresse-sur-Semois réunit 400 convives

Si la gastronomie était au rendez-vous, les marcheurs ont également eu l’occasion de découvrir cette magnifique région de la Semois ardennaise avec ses points de vue, ses belvédères et la célèbre balade des légendes.

La balade gourmande de 11,5 km a permis aux gourmets de découvrir tout le savoir-faire des restaurateurs et producteurs locaux. Avec une météo clémente, un beau ciel bleu et un soleil radieux, les participants ont pu se sustenter via un menu composé d’un apéro, d’une entrée, d’un remontant, d’un plat principal, d’une assiette de fromages et d’un dessert. Chaque arrêt était l’occasion de ravir autant les papilles que les yeux avec de magnifiques panoramas en perspective.

Le lieu de départ était fixé à l’Espace Cognaut à Vresse où l’accueil des participants se faisait dès 9h et jusqu’à midi. Les marcheurs prenaient ensuite la direction du village de Laforêt en empruntant les sentiers de promenades. Au sommet de Laforêt, le premier arrêt offrait une vue remarquable sur la vallée de la Semois. Le parcours se poursuivait vers Membre à travers bois afin de rejoindre la Roche à Saloru, un autre endroit incontournable sur la vallée de la Semois. La balade continuait à travers bois afin de longer un maximum la Semois et rejoindre à nouveau le village de Laforêt. Sur le tronçon, un petit remontant était proposé aux marcheurs afin de leur donner du courage pour regagner la place du village en empruntant une partie de la balade des légendes.

Les marcheurs ont rejoint Vresse et l’Escpace Cognaut, pour l’arrivée, en empruntant le célèbre pont de claies, une construction éphémère de quelque 80 mètres de long qui est remontée chaque année au printemps et démontée fin septembre. Les claies sont constituées de branches de noisetiers tressées.

Cette marche gourmande aura fait le tour de l’horloge puisque les premiers marcheurs ont pris le départ vers 9h et les derniers participants ont quitté Vresse aux alentours de 21 h.