Gembloux: le centre-ville transformé en terrain de jeu

Organisé par le magasin de jeux Ludi Corner, cet événement gratuit a permis aux visiteurs de rencontrer des auteurs, illustrateurs et éditeurs de jeux de société, le temps d’une journée ensoleillée. Ludi Corner n’était pas la seule boutique ouverte. En effet, sept autres commerces de la Grand’Rue (deux cafés, un glacier, une épicerie, un restaurant, un atelier de viennoiseries et un magasin de bonbons) abritaient différents stands, dont certains sous tente ou chapiteau. La maison communale de Gembloux faisait également partie des haltes de ce festival itinérant.

À l’origine du concept, on retrouve Thierry Saeys, organisateur du Jette’s Gaming Tour, de 2013 à 2019. "Le but de cet événement était de mettre en lumière à la fois des jeux de société et des commerces de la commune de Jette, à travers un petit parcours dans la ville, explique-t-il. Au moment du Covid, après sept éditions, j’ai décidé de tout arrêter. Mais j’ai vite été sollicité par d’autres boutiques et associations qui souhaitaient reprendre mon idée. Je les ai donc accompagnées dans la création de leur propre festival."

Ainsi est né Gembloux Ludic, sous l’impulsion de Cédric Lacoste, patron du magasin Ludi Corner. "Je voyais là une belle opportunité de redynamiser le centre de Gembloux, indique-t-il. Depuis deux ans, on y trouve énormément de nouveaux commerces, dont le nôtre. C’était une façon de les mettre à l’honneur. Au niveau de Ludi Corner, on sait qu’on perdra de l’argent, car tout est gratuit. On n’a aucune rentrée, à part nos ventes. Et tout cela représente un grand investissement humain et matériel. Mais au moins, on se fait connaître."

80% des tables occupées

L’objectif principal de Cédric Lacoste, à travers son festival, était de toucher tous les publics. "On répond aussi bien aux attentes des enfants à partir de 3 ans, qu’à celles des familles ou des joueurs passionnés. On propose également des jeux en financement participatif, qui ne sont pas encore disponibles en magasin, ainsi qu’une bourse de jeux d’occasion qui fonctionne très bien. On a même dû intervenir pour canaliser le monde. Le marché de la seconde main est vraiment dans l’air du temps."

Le gérant de Ludi Corner poursuit: "Je constate que tous mes clients sont là. Et je vois aussi de nouvelles têtes. Le pari est donc réussi. En termes d’affluence, les commerces se remplissent au fur et à mesure. À cause de la chaleur, certains fonctionnent mieux que d’autres, comme les bars qui disposent d’une terrasse. Au total, 80% des tables de jeux et de rencontres sont occupées. Les commerçants, eux, peuvent évidemment proposer leurs produits."

Maria Fernandez de l’épicerie éco-responsable Sweet Nature remarque toutefois: "Je n’enregistre pas plus de ventes que d’habitude. Mais cela me permet de faire connaître le magasin qui existe depuis deux ans maintenant. Pour une fois que quelque chose se passe dans le bas de la ville et non en haut, je suis très contente !"

Une création 100% belge

Thierry Saeys, auteur du jeu Association 10 Dés. ©ÉdA

L’homme à l’origine du concept de Gembloux Ludic, Thierry Saeys, était également présent lors du festival avec sa casquette d’auteur et de créateur du jeu Association 10 Dés. «Sur les dés qui composent le jeu, se trouvent des mots, avec lesquels le joueur doit créer un autre mot. Par exemple, si les dés laissent apparaître “film” et “bateau”, le joueur peut penser à Titanic. Le but est que son coéquipier trouve le nouveau mot auquel il pense, explique le concepteur de ce jeu sorti durant la pandémie.

Ce n’était pas le moment opportun pour dévoiler un jeu d’ambiance. Mais aujourd’hui, il fonctionne plutôt bien. Il est disponible dans toute la francophonie et même aux États-Unis.» Soutenu par une maison d’édition, l’auteur annonce d’ores et déjà la sortie de trois nouvelles créations l’année prochaine.

Pour les collectionneurs

Anaïs possède 992 cartes de Lorcana. ©ÉdA

Le festival Gembloux Ludic était aussi l’occasion pour les passionnés de cartes à collectionner de se retrouver autour d’une table. Anaïs avait fait le déplacement depuis Braine-le-Comte pour rencontrer d’autres fans de Lorcana, le nouveau de jeu de cartes Ravensburger sur le thème de Disney. «Je connaissais déjà le magasin Ludi Corner et j’avais vu sur Facebook qu’il organisait un festival. J’ai donc sauté sur l’occasion, nous confie-t-elle. Je suis une grande fan de jeux de société, j’en ai environ 400 à la maison.

Et là, je me suis passionnée pour Lorcana. C’est un chouette jeu familial, qui est en rupture de stock partout en ce moment. Ce que j’aime particulièrement, c’est qu’il nous plonge dans l’univers Disney, mais avec des personnages un peu modifiés, comme une fée clochette géante. Au total, j’ai une collection de 992 cartes.»