Gembloux: des fresques colorées bien arrivées à quai

Ce n’est pas la première fois que les rails inspirent les street-artistes, en Belgique. "De nombreuses fresques ont déjà été créées dans nos gares et certaines sont en cours de réalisation, dont une du collectif Propaganza, à Bierges-Walibi, explique Enlisa Roux, porte-parole de la SNCB. Pour nous, ce genre d’initiatives est une façon de rappeler que l’art peut être accessible à tous."

À Gembloux, c’est le tunnel sous-terrain de la gare qui a été choisi pour abriter deux fresques inédites. Un lieu fréquenté par plusieurs milliers de navetteurs quotidiens, à la symbolique particulière puisqu’il fait le lien entre le centre-ville, bien connu des Gembloutois, et le quartier situé à l’arrière de la gare, dont le visage est appelé à changer dans les prochaines années.

En pleine mutation, cette zone héberge déjà plusieurs commerces et associations, et accueillera bientôt de nouveaux immeubles à appartements.

Ce contexte a inspiré deux artistes, invités à réaliser deux œuvres situées aux extrémités du tunnel. Dix-neuf candidatures ont été analysées par un jury, qui a finalement retenu les dossiers de Rébecca Moreau Zieba et 2SHY, "deux évidences tant par les couleurs, la luminosité, l’accessibilité, l’image positive, chaleureuse et rassurante (comme une invitation à entrer dans le tunnel), et l’esthétique contemporaine de leurs avant-projets."

Des petits messages pour les passants

Originaire du Hainaut, Rébecca Moreau Zieba connaît bien Gembloux pour y avoir travaillé dans une école du centre-ville et participé au projet Prizme en vitrine, il y a deux ans. Si le graphisme et l’illustration sont ses domaines de prédilection, le street-art, lui, "est arrivé un peu par hasard".

"Depuis ma première participation à Prizme, j’ai enchaîné plusieurs projets d’art urbain, confie l’artiste. Pour celui-ci, je me suis inspiré des passants dans toute leur diversité, en peignant des silhouettes. Je souhaitais quelque chose de coloré, mais pas trop agressif. En termes de message, je voulais qu’il soit le plus inclusif et intergénérationnel possible. En cours de réalisation et au fil de mes rencontres à l’entrée du tunnel, j’ai ajouté des personnages."

2SHY, lui, baigne dans le monde du street-art depuis plus de dix ans. Ce Français est aujourd’hui reconnu dans le monde entier pour son travail de graffeur. "En ce moment, je suis très inspiré par les formes géométriques et les couleurs. Je crois que ça se voit dans ma fresque, dit-il. Au-delà de ça, j’y ai glissé des petits messages comme “bienvenue”, “bon voyage” ou “à bientôt” pour les passants."

Si l’élaboration de son œuvre a duré environ huit jours, son travail a quelque peu été chamboulé par la météo. "J’ai dû faire face à la pluie. Les murs étaient humides. C’était donc impossible à appréhender avec des bombes de peinture." Même souci pour Rébecca qui travaillait au pinceau. Qu’à cela ne tienne, les deux artistes sont parvenus à délivrer des créations harmonieuses qui embellissent ce lieu auparavant austère et froid.

Durant plusieurs jours, Rébecca Moreau Zieba et 2SHY ont puisé l’inspiration auprès des Gembloutois, lors d’ateliers organisés par des associations locales, dont le service d’aide aux jeunes en milieu ouvert Imagin’AMO et la bibliothèque Bibloux. Pour le service culture de la Ville, c’était aussi l’occasion d’inclure pour la première fois des associations du quartier de la gare, comme l’école de Cirque et le centre d’organisation et d’animations de loisirs actifs Coala, où ont d’ailleurs été réalisées deux autres fresques.

D’autres projets sur les rails

Dans quelques mois, des QR codes à scanner sur smartphone s’ajouteront aux fresques de Rébecca Moreau Zieba et 2SHY.

Les passants pourront ainsi découvrir des extraits audio (témoignages, ambiances sonores), dont le contenu est encore secret. À noter également que la nouvelle école de Beuzet se dotera bientôt d’une fresque inédite réalisée dans le cadre de Prizme.