Fêtes de Wallonie à Namur : pour une fois, c’était Louis Lepinois la star

Tout a commencé dans les années 80 après un concert de Simple Minds. Le groupe de Jim Kerr était alors inconnu. "On était trente dans la salle", se remémore l’Arsouille. La musique est une histoire de famille chez les Lepinois. Le frère de Louis était guitariste de Priba 2000, un groupe de scène. Un vrai. "J’ai beaucoup analysé", confie notre interlocuteur, devenu un véritable orfèvre des backstages.

Depuis, il a passé de nombreux week-ends à écumer les salles de concerts, toujours curieux et avide de découvertes. "Je me rends à deux concerts par mois environ. Le groupe que j’ai vu le plus, ça doit être René Binamé et les roues de secours. Cinq fois par an depuis vingt ans, ça fait cent", dit-il. Des concerts, il en organise aussi par dizaines tout au long de l’année. "Sur dix concerts, il y en a huit déficitaires. On se rattrape grâce aux deux autres", évoque Louis qui n’a jamais cherché ni la rentabilité ni la reconnaissance. Alors quand ils peuvent, les artistes ne manquent pas de lui témoigner leur gratitude. "Je me souviens des Girls in Hawai à Dour. Ils se sont assurés que j’étais bien là avant de démarrer leurs concerts", lâche-t-il.

De Dour à Namur, du Belvédère au Cinex, en passant par les Arsouilles bien sûr et les Ponts Spalaux, Louis Lepinois a programmé tant de groupes qu’il ne compte plus. Une passion dévorante qui ne l’a jamais quitté, que cela soit à titre personnel où au sein de son ASBL SKrock. Quels mots se cachent derrière ce mystérieux SK ? Louis cherche toujours.

La musique l’a poursuivi toute sa vie et a contaminé ses proches. Sa fille évoque ainsi les rock stars aux cheveux ébouriffés qui partageaient la table du petit-déjeuner. Un réveil rock’n’roll… à l’image du plus punk des Arsouilles.