Fêtes de Wallonie à Namur: Gilbert Dardel, Namurois deux fois

Si c’était sa sixième ou sa septième fois, il ne s’en souvient plus. Mais chaque fois qu’il passe auprès de son "cheum", Maxime Prévot, il en garde un souvenir impérissable. À vrai dire, il ne connaît Namur que lorsqu’elle s’habille en jaune et rouge et résonne au bruit des fanfares. Mais ce bon vivant au chapeau de cow-boy ne changerait la date de rendez-vous pour rien au monde !

Connu comme le loup blanc aux Wallo, il salue frénétiquement tout qui le reconnaît. Et on le lui rend bien. On lui demanderait même parfois des autographes mais ça, c’est lui qui le dit. "Vendredi, on est allé boire de la bière à la Brasserie de la Houppe, j’ai po payé. Je ne me souviens plus à quelle heure je suis rentré à l’appartement."

Samedi, il était sur le front de scène Place du Théâtre, pour le combat des échasseuses. Ultra-concentré, posture du penseur de Rodin en plus barbu, il encourageait la Mélan Géraldine Forton, fille de son grand ami belge André. Elle fut dans les dernières échasseuses à tomber. Entre deux "aïe aïe aïe", il s’enquiert: "Elles ont l’air épuisées. En plus elles tombent de haut sacre bleu !". Dimanche, il clôturait la soirée en chenille avec les échasseurs venus chez lui en 2018. Il ne lui manque plus qu’à connaître les paroles de Li Bia Bouquet et sa transition de Namurois canadien à Namurois belge sera faite.

Vanter la qualité de vie canadienne

Voyager, c’est être vu. Ils étaient ainsi 25 à l’avoir suivi jusqu’en Belgique. À ses côtés, d’autres maires de la Municipalité Régionale de Comté (MRC) Papineau, dans la région de l’Outaouais au Québec. L’objectif de la délégation est, grâce à ce cadre festif, de faire perdurer les liens avec leur ville homonyme.

La sienne, située dans le triangle de Montréal, Tremblant et Ottawa, est le rêve des amoureux des lacs, montagnes et longues courses en quad hors des sentiers battus. Nous l’avions rencontré dans sa ferme fin août et avions visité son "chak" (chalet) où il vient passer ses week-ends d’hiver au coin du feu.

Chasseur à ses heures perdues, deux peaux d’ours et quelques bois de caribous ornaient le logement. Les petits-enfants sautaient sur le lit et s’étaient fait gronder d’un "Calmez-vous tabernacle !" puis tout le monde était reparti en quad, les chiens et les enfants à l’arrière. Une vie faite de bonheurs simples.

Ramener des travailleurs

Malgré une qualité de vie enviable, le Québec peine à trouver des travailleurs. Au plus grand désespoir de Gilbert. Là-bas, l’économie tourne principalement grâce à la filière bois. Le besoin de chauffeurs de camions ou d’ébénistes est costaud. Sans compter les restaurants qui ferment, en témoigne le mythique bar des bûcherons au cœur de Namur, ou les écoles manquant de professeurs. "Il faut combler ces manques-là, c’est un milieu de vie qu’on offre ici, tente de convaincre Gilbert. Les enjeux d’immigration sont importants, on veut séduire avec la qualité du territoire."

Jeudi dernier en Belgique, les Québécois se sont pour cela rendus au Forem afin de parler du programme "Let’s move Canada". Quelques-uns sont venus et ne sont plus jamais repartis, comme Corentin Baume, échasseur namurois qu’il prend en exemple à chaque fois qu’il parle de migration. "En Belgique, nous avons 300 000 demandeurs d’emploi. Tous ne viendront pas en MRC Papineau mais il y a du potentiel. On est dans cette démarche aussi de co-construction car il y a un vrai cousinage de valeurs", témoignait le bourgmestre Maxime Prévot.

"Un wallon, c’est un Québécois. Accueillir des Wallons c’est parfait, tout le monde parle français", convient Gilbert. Qui l’aime le suive !