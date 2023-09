Namur : les Fêtes de Wallonie n’ont jamais été aussi folkloriques

Même mot d’ordre pour les sorcières de Stambruges dont le cœur a brûlé pour Namur ce samedi. "On est un petit groupe. On fait du folklore dans notre village et on est super heureux d’être ici à Namur", dit Philippe Depluvrez tout droit venu du petit village de la commune de Belœil. Les sorcières mettent à l’honneur les métiers et les savoir-faire ancestraux depuis le XVIIIe. Une longévité qui rivalise avec celle de nos échasseurs.

Certes, les Gilles de Tamines n’avaient que l’E42 à remonter mais ils tenaient à en être aussi. "On a distribué environ 600 kg d’oranges", confie Joseph Dimiccio.

Haut perchés, les Zibistoukets Grutchouyoux rappellent un peu nos stars du week-end, mélans et avresses. "Nous sommes des échassiers, pas des échasseurs", plaisante Jef Ponnet qui souligne le côté festif des Namurois, leur générosité et leur convivialité. Des compliments qui feraient rougir le plus pâlot des fêtards un lendemain de Fièsses.