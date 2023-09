Fêtes de Wallonie à Namur 2023: les enfants sont dans leur bulle

Il faut bien l’avouer, les Fêtes de Wallonie ne comptent pas parmi les événements vers lesquels les familles se ruent de prime abord. Les parents ont, de fait, parfois peur pour leur progéniture. Tous les ans, les organisateurs ont à cœur d’apaiser les craintes parentales et d’offrir aux bambins un petit moment à eux. C’était le cas ce dimanche sur la place du Théâtre. L’événement était l’œuvre de l’association Happy Kids, basée à Namur, avec le concours de Solidaris. La toute jeune équipe, formée il y a un an, s’est attelée à concocter un programme sur mesure, articulé autour de la danse. "On accueille trois écoles de danse: AD Move, Funky Feet et Chica Funk", précisent les sœurs Harmel, Delphine et Catherine. Et au milieu de tout ça, il y a des bulles, projetées par milliers dans le ciel namurois. Un petit truc qui, s’il ne brille pas par l’originalité, fonctionne toujours. Le tout pour des petits bouts gonflés à bloc. "On a aussi 500 ballons", précise Catherine Harmel. Et au final, il y a aussi la récompense. "Une magik box avec une compotine, des crayons, etc." disent les deux sœurs.