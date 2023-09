Un mort aux Fêtes de Wallonie: Prévot adapte son discours en dernière minute

Maxime PREVOT ©Vincent Lorent

"À l’heure de prendre la parole devant vous, des milliers de familles marocaines et libyennes sont endeuillées, qu’elles vivent ici où là-bas. Des milliers de secouristes et services d’urgence sont sur le pont, pour tenter de sauver des vies si cela est encore possible." Et à ce triste bilan s’ajoute un garçon de 19 ans, poignardé dans la nuit de vendredi à samedi. "Nos Fêtes de Wallonie sont pourtant l’événement qui mobilise le plus grand nombre de forces policières de toute l’année, a rappelé le bourgmestre. Et malgré une présence massive, une vigilance accrue à l’égard des détenteurs d’armes blanches, nous ne saurons jamais éviter une rixe isolée difficilement prévisible."

Le triste fait divers intervient au lendemain de l’annonce faite par la police et le parquet de multiplier les actions contre la consommation de drogue et le port d’armes. L’heure n’est pas à la rigolade. "J’avais initialement prévu de parsemer mon discours de quelques traits d’humour. Au vu de la dramatique actualité de cette nuit, par respect, cela m’a semblé inapproprié de les maintenir. J’ai donc ajusté mon texte ce matin. Il y aura donc une double dose d’humour dans le speech de l’année prochaine."

Vu les circonstances, le. discour de Maxime PREVOT s'est voulu plus sobre ©Vincent Lorent

Outre la tristesse, il y avait aussi de l’espoir… pour Namur. D’un jour voir le chancre du square Léopold disparaître du paysage notamment, où l’espoir de voir se créer une nouvelle piscine. "Nous continuons plus que jamais, avec le concours du BEP, à travailler à l’idée de concrétiser une nouvelle piscine communale sur le territoire", a clamé l’homme à l’écharpe. Et Prévot de citer Marguerite Yourcenar, Jacques Attali ou Michel Galabru… Le grand écart. Dans les bons comme dans les mauvais moments, c’est aussi ça les Fièsses.