Namur : deux Rèlîs Namurwès, guides en wallon au musée Félicien Rops

Dans Namur saoulée de péket et de musique, ouvrira ce week-end un lieu culturel tapissé de tableaux osés, où échapper aux tonitruantes libations des "Wallo" tout en restant dans une atmosphère fleurie de tonalités dialectales de nosse bonne Wallonie.

Un indice ? C’est un musée, et il est dédié à un célèbre peintre et graveur. Une idée ? Si cette grosse nouba de fin d’été avait existé de son temps, sûrement qu’on l’y aurait vu en grande forme, écluser les quartiers les plus grassement festifs, possiblement au bras d’une gourgandine, ou se délecter de ses détonations les plus authentiques, sans tralala. Il eût été aussi possible que l’enfant terrible de Namur, on fouteû d’djins qui braqua la bonne société, se moquât de la partie officielle où l’on cause et commémore brâmint dès côps. On l’imagine très bien y faire les cent pas, y croquer les rituels encanaillants, déréglant à coup sûr les sens tellement il drache du péket, et s’y régaler d’une bonne djotte.

Vous avez évidemment tous reconnu Félicien Rops, l’explorateur de la face cachée des désirs humains, l’anatomiste extravagant de la chair, le voyeur des chambres à coucher.

Grande première cette année: afin de marquer le 125e anniversaire de sa mort (1898-1923) et le 100e anniversaire des fiesses, le musée invite à redécouvrir sa vie et son œuvre par le petit bout de la lorgnette, dans la bouche de deux Rèlîs Namurwès, Christine Decock et Julien Noël. Un projet sobrement baptisé "Félicien Rops, Namurwès". "Nous, on ne parle pas de l’œuvre, on laisse ça aux spécialistes, mais on raconte, à travers une création originale, comment Rops cause de la Wallonie et de Namur, comment il parle le wallon et comment il est fier d’être Wallon", cadre Christine Decock.

Comme on dit à Nameur

Cet attachement de l’artiste à son cher pays wallon, les deux Rèlîs Namurwès l’ont surtout décélé et puisé dans sa correspondance fleuve (3 500 lettres). "C’est vraiment un conteur. Sa façon d’écrire, rehaussée d’expressions wallonnes comme latines, et d’ancien français, est colorée et ludique", ajoutent les deux auteurs wallons.

"Quand i scrît sès lètes, Félicyin laît s’plume couru sur l’papî, i raconte come s’i causereûve au GSM, audjoûrdu", disent-ils dans l’intro de leur inédite et savoureuse promenade parmi une trentaine d’oeuvres choisies du musée, de quelques légers croquis sans prétention au tableau îconique de Pornokrates, en passant par cet incontournable et ténébreux Enterrement au pays wallon, en noir et blanc.

Rops, un artiste qui n’aura pas vraiment connu la célébrité: "On-ome come nos-ôtes, qu’a viké véci à Nameur, avou s’mame èt s’pa, qu’a stî mârié (ou qu’a viké avou dès comères), qu’a yeû d’s-èfants. Èt qu’a fini pa moru." Rops s’amuse dans ses lettres adressées à ses soçons français: "Tu la flanquerais à l’huche comme on dit à Namur", et encore: "Je ne valais pas tripette, comme on dit à Nameur en Wallonie". Il évoque encore "del’vie Keute", la vieille bière de Namur.

Rops, c’est sa marque de fabrique, a peint et gravé une volée de dessins très coquins, d’un érotisme dépotant. Nos deux conteurs wallons ne se sont pas autocensurés. "On peut tout dire avec le wallon, précise Julien Noël . Elle a des mots pour désigner les choses du sexe." Effectivement, dans une lettre adressée à l’écrivain français Octave Uzanne, Rops ne s’en prive pas. "Li mosette d’one bauchelle, c’est li solia d’albée (Le cul d’une fille, c’est le soleil du matin !). Est-ce beau ma langue wallonne, hein ?", questionne malicieusement li Namurwès tout en y répondant. On laisse deviner aux spécialistes que la traduction de Rops, quoique polissonne, n’est cependant pas exacte.

Le musée a cependant fait honneur à son héros en portant cette expression au fronton promotionnel de son événement.

Mais, précise encore les 2 Rèlîs, "on parle aussi de révolution sociale". Rops est quelqu’un qui a aimé les femmes, "et qui les a aussi soutenues, pour qu’elles bénéficient des mêmes droits que les hommes." Et dans la création originale des Rèlîs Namurwès, ça donne ceci : "Rops sotint lès feumes qui s’ batenut po-z-awè lès minmes drwèts qu’ lès-omes".

Pornokratès. L'oeuvre majeure du musée Rops par laquelle les deux guides en wallon terminent leur visite. C'est qui, cette dame au cochon? Une femme moderne qui a un ruban sur lès-ouys èt qui s’faît mwinrner par on pourcia. ©Musée Rops

Parmi les cent légers croquis épinglés, la Tentation d’ sint Antwin.ne. Voilà comment les Rèlîs Namurwès voient ce croquis osé dans leur création originale : Antwin.ne a sès-ouys pièrdus dins l’ bas-vinte dèl feume, i n’ sét pu boudjî, il èst tot r’ssètchî, si missèl a tchèyu al têre, Li diâle qui r’ssatche lès rodjes moussemints dèl bizaude, lî dit : « Aloz-î, curé, aloz-î, m’fi ! Vosse Diè et lès sints sons-st-èvôye dispu longtimps, maîs li feume èlle èst vikante, èt c’èst lèye qui done li vîye. » ©Musée Rops