Les Fêtes de Wallonie à Namur : Un truc "un peu barge" qui plaît à Christophe Willem (interview & vidéos)

Je devais y aller une année, mais ça n’avait finalement pas pu se faire. Donc oui, c’est la première fois. On m’en a fait des éloges assez hallucinants, en m’expliquant bien le côté ultra-festif, qu’on connaît déjà des Belges, de l’événement. Je suis excité par ce truc un peu barge, c’est tout ce qui me va.

La formule scénique va être adaptée ?

En fait, le set est déjà adapté car cet été, on était en formation festival avec un show plus dynamique. Le set tel que prévu est assez explosif. Il va laisser peu de temps aux gens pour se reposer entre deux titres (rires).

Namur clôture la saison des festivals ?

Carrément. C’est la dernière fois qu’on va jouer le show dans cette version-là. Ça va clôturer une saison qui avait démarré début juin. On a eu un été hyper-rempli. Donc il y a aussi un côté festif par rapport à ça, pour le public, mais aussi pour nous. Toute l’équipe est très excitée. On est vraiment à fond. Là, on était à Douai en France, dans une espèce de foire hyperconviviale et festive. Mais là, on sait qu’on va passer un step en débarquant à Namur. Après, on redémarre en salle début octobre.

Justement, Forest National se profile en novembre (le 18). C’est un challenge de remplir ce genre de salle ?

Je l’ai déjà fait une fois sur la tournée actuelle. L’accueil a été vraiment cool. La tournée devait s’arrêter en novembre. Elle est en train de se prolonger jusqu’en septembre 2024. Beaucoup de choses se mettent en place autour de cette tournée qui s’étire. Là, il y a dans les tuyaux une réédition de l’album, qui n’a pas dit son dernier mot, avec des morceaux inédits. Une salle comme Forest ou le Zénith de Lille, c’est la cerise sur le gâteau. Une récompense pour le public mais aussi pour moi et toute l’équipe.

Vous avez été révélé en 2006 par l’émission La Nouvelle Star. Pourtant, vous ne vous destiniez pas à une carrière de chanteur…

Ah non, au début, je voulais être prof de communication. Rien à voir (rires). C’est ma sœur qui m’a inscrit au casting. J’ai fait une année de droit et un an et demi de communication. Et puis, il y a eu l’émission et j’ai tout arrêté…

Sans regret ?

La musique est une voie ultime pour communiquer. Mais au début, quand j’ai fait ce métier, j’ai eu une frustration. Je ne voyais pas en tant qu’artiste ce que concrètement j’apportais aux gens. Je n’avais pas le retour, comme une classe devant laquelle tu donnes cours. Je ne me sentais pas utile. Il m’a fallu du temps pour ressentir vraiment ce que j’apportais aux autres. Aujourd’hui, j’embrasse ce métier avec acharnement, grâce à tout un cheminement personnel.

C’est-à-dire ?

Quand tu es porté, que du jour au lendemain des gens t’adulent alors que tu ne les connais pas, tu es happé par l’énergie du public. Et puis, d’un coup, lorsque tu rencontres un mur, tu te demandes: "En gros, qu’est-ce qui m’anime ? Pourquoi je fais ce métier ? Est-ce que j’ai besoin d’exister à travers le regard des autres ?" Car c’est un peu sadomaso comme boulot. Tu travailles sur quelque chose, tu l’envoies dans la nature. Si ça marche c’est super, si pas, tu peux l’envoyer à la poubelle. Énormément d’artistes ne s’acceptent qu’à travers l’amour du public. Mais sans amour-propre, ce qui a été mon cas durant une partie de ma carrière car j’étais bourré de complexes et je ne m’aimais pas, le jour où la lumière décroît, tu peux vite sombrer.

Ce qui peut être dangereux…

Très vite, je me suis dit que ce n’était pas ça qui m’animait, mais que ce que je voulais c’était de provoquer des émotions chez les gens, les faire vibrer, les divertir. Je m’en moque d’avoir 3 ou 100 000 albums vendus. Ce que je veux, c’est que les gens comprennent et reçoivent ce que je suis en train de faire. À un moment donné, je me suis dit: "Tu vas te manger des murs et c’est grâce à cela que tu vas avancer."

Vous écrivez ou composez encore des morceaux ?

En vrai, moi, je coécris beaucoup. Mais ça dépend de l’optique dans laquelle je suis. Parfois j’aime être interprète. Mais pas juste chanter des chansons ! Je peux discuter pendant des heures avec les auteurs par rapport aux thématiques, à la manière dont je veux les aborder, etc. Quand je fais un album personnel, je trouve le point de vue extérieur beaucoup plus intéressant. Ça décomplexe, ça permet de se distancer par rapport aux thèmes abordés et de ne pas être juge et partie. En fait, ça dépend des projets. Il n’y a jamais de code. Parfois, j’écris, parfois, j’interprète. Tout dépend de l’inspiration et du mood dans lequel tu es.

Vous parlez souvent d’une certaine folie qui vous anime…