La messe en wallon des Wallo, un vecteur de liens entre générations pour les enfants de l'école du Châtaignier, à Dhuy

C’est sans doute plus vrai encore pour des enfants de 8 ans qui ne sont plus confrontés à la langue de leurs aînés aussi régulièrement que les générations qui les ont précédés. Tout au plus, avaient-ils déjà eu dans l’oreille l’une ou l’autre expression qui a le secret de leur décrocher un sourire, c’est tout.

Ce lundi matin, six des dix-neuf enfants que compte la classe prendront pourtant la parole devant un public nombreux lors de la traditionnelle messe en wallon des Fêtes de Wallonie. Il leur reviendra en effet de lire les intentions.

L’année dernière, les élèves de madame Aurélie avaient pu découvrir les actions des Molons au travers d’activités organisées en classe. Les membres de la Société Royale Moncrabeau avaient également participé au souper de l’école, où ils avaient ravi l’assemblée de leurs fameuses menteries.

"Dans la foulée, les enfants de la classe avaient pris part au challenge d’éloquence qu’ils organisent, retrace leur institutrice. D ans des menteries, ils avaient expliqué pourquoi notre école s’appelle l’école du Châtaignier." Sans gagner, leur prestation en français et en wallon avait toutefois marqué les esprits. C’est à l’issue de ce concours qu’une participation aux Fièsses leur a été proposée.

Durant plusieurs semaines, ils ont été guidés par Marcel Tonneau, cheville ouvrière du Comité Central de Wallonie, et de Madame Thérèse.

Pour l’institutrice, l’occasion de participer à un tel projet intergénérationnel était trop belle. "Par ailleurs, ça colle aux objectifs du nouveau programme puisqu’il est question d’éveiller les enfants à l’audition de langues diverses. Et puis, il y a tout le volet savoir parler."

Les intentions que les enfants liront lundi traiteront de thèmes qui les touchent directement, comme l’école, l’implication de leurs professeurs, etc.

Le tout a été traduit du français au wallon par Joseph Dewez, le président des Rèlîs Namurwès.

Seuls les six jeunes orateurs se rendront en bus à l’église Saint-Loup. Leurs camarades resteront eux en classe, où ils regarderont la retransmission de la messe sur le tableau interactif. Assurément, le moment restera gravé dans leurs mémoires pour longtemps et, qui sait, leur donnera l’envie de poursuivre leur apprentissage du wallon.