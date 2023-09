Accident: perte de contrôle d’un camion sur l’E42 à Rhisnes

Les pompiers de la zone NAGE du poste de Namur se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une citerne et un véhicule de balisage de même qu’une ambulance de la Croix-Rouge. Le chauffeur choqué a été conduit en clinique namuroise. Les pompiers aidés par les ouvriers du SPW transport ont balisé les lieux de l’accident et découpé le rail encastré dans le camion. Ils ont aussi dû nettoyer la chaussée maculée d’hydrocarbures, ce qui la rendait glissante. Une équipe de police de la WPR s’est chargée des constatations. C’est le dépanneur Cassart, de Bovesse, qui a enlevé le camion et sa remorque accidentés pendant que la circulation était réduite sur deux bandes.