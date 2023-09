Un jour de plus pour la marche de Furnaux et sa 20e édition

La Marche Notre-Dame de la Nativité à Furnaux a fêté ses 20 ans l’année dernière mais, à cause de la crise sanitaire, c’est seulement cette année que les marcheurs ont pu arpenter les rues pour la vingtième fois. Et les pelotons, dirigés par l’adjudant M. Aurélien Laffineur, ont rempli leur mission avec dignité, sous un soleil complice et accompagnés de la Fanfare Royale "Les Amis Réunis" de Saint-Aubin.