Rochefort: une semaine de fête et de culture

L’invitation est lancée pour la semaine du 22 au 30 septembre. Et le programme est fait pour tous: jeunes et moins jeunes. Une belle introduction pour la prochaine saison culturelle qui va démarrer. Suivez le guide.

Vendredi 22 septembre: à 19h30, soirée festive dans la salle polyvalente et le grand hall. C’est gratuit. La soirée dans une ambiance des années trente sera animée par Labuenaventura, qui proposera un cabaret avec échasse et fakir. La soirée se terminera avec un bal swing. Une petite restauration est prévue mais il faut réserver.

Le lendemain, samedi 23 septembre, à 14h: chant pour tous. Dans la soirée, à 19h30: blind test anniversaire. Et entre les deux, à 18h: Cabane, cabane, à voir à partir de 12 ans. Théâtre et poésie sont au programme avec le comédien bien connu Philippe Vauchel et Mathilde Dedeurwaerde à l’accordéon diatonique. "Un partage poétique, mythique, comique et cosmique de toutes les cabanes qui auront abrité nos vies., nos existences," dit le programme. Surprise, surprise…

Dimanche, 24 septembre, place aux enfants avec Walt Disnerds à partir de 15h. L’histoire de Disney et des musiques de film jouées par quatre musiciens et quelques instruments. À 16h30, dévernissage de l’expo en cours, le bleu de…, des ateliers 4D

Mercredi 27 septembre, à 19h30: Ailleurs si j’y suis. Du cinéma, enfants admis, dans le cadre de la fête de la fédération Wallonie-Bruxelles. Durée: 1h43. Gratuit. Un film où on retrouvera Jérémie Renier et Jean-Luc Bideau, notamment.

Jeudi 29 septembre, à 14h30: bal musette. Place aux seniors avec le premier rendez-vous seniors et Cie. À l’animation: Pascal Fortuné. Un siècle de variétés françaises, des années 20 à aujourd’hui.

Samedi 30 septembre, à 20h: le clou de la semaine avec Alice on the Roof, alias Alice Dutoit. On ne présente plus la chanteuse. La soirée se vivra en mode piano-voix. Une belle occasion pour ses fans. En première partie: Orlane, une jeune auteure-compositrice-interprète et musicienne belge propose un mélange de pop urbaine électronique, avec des textes en français. Prévente: 25 €. Prix plein: 30€. Moins de 26 ans et demandeur d’emploi: 20 €. Abonné: 20€. Moins de 18 ans: 12 €. Article 27: 1,25 €.