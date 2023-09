Noces d’or, de diamant et de brillant à Jemelle

Quatre couples ont fêté leurs noces d’or. Joseph Corbiau a épousé Andrée Martin le 23 novembre 1973. Il avait 24 ans, elle en avait 26. Ils ont eu deux enfants et sont aussi grands-parents. Joseph a travaillé chez Belgacom et son épouse a tenu le foyer.

J ean-Pol Masset a épousé, Paulette Genot le 19 mai 1973. Ils ont une fille et deux petites-filles.

Michel Vuidar et Josée Leyder se sont mariés le 29 juin. Il a été indépendant chauffagiste et sanitaire, elle a été éducatrice et elle a travaillé avec son époux. Ils ont eu deux enfants.

Patrice Verdeur a épousé le 6 octobre 1973 Fr ançoise Winnepenninckx, Ils ont eu une fille

Noces de diamant: José Moors a épousé, le 5 juin 1963, Claire Fiévet. Ils ont eu deux enfants. Il a été contrôleur au SPW et elle a été fonctionnaire.

J acques Stranen et Viviane Evrard se sont mariés, le 12 octobre 1963. Ils ont eu sept enfants. Il a travaillé aux Enrobés du Gerny tandis que son épouse s’occupait de leur nombreuse famille.

Noces de brillant: Lucien Bonus et Marcelle Moreaux se sont mariés, il y a 65 ans. Ils ont eu une fille. Il a été comptable, elle a été secrétaire de direction.

M. Lebrun et Mme Martinet se sont mariés, le 19 juillet 1958. Ils ont eu deux fils qui leur ont donné trois petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. Il a travaillé 40 ans comme employé chez Lhoist et son épouse a été vendeuse et couturière.