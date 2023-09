Namur : des actions policières pour des Wallo sans drogue et sans arme

"Une action spécifique contre le phénomène de consommation et de vente de stupéfiants sera organisée durant les Fêtes de Wallonie à Namur qui se dérouleront de ce jeudi 14 au lundi 18 septembre", font savoir de concert, Étienne Gaublomme, procureur du roi de Namur, Olivier Libois, chef de la zone de police Namur-Capitale.

Le modus operandi mis en place durant les Solidarités à la fin du mois dernier sera réitéré. Il s’agit de la Procédure de Transaction Immédiate (PTI). "Cette procédure permet au contrevenant majeur de s’acquitter du paiement d’une transaction immédiate. Par ce paiement"direct", l’action publique est éteinte et le contrevenant ne fera l’objet d’aucune poursuite ultérieure devant le Tribunal correctionnel. Par contre, si le contrevenant refuse la procédure de transaction immédiate ou n’est pas dans les conditions pour en bénéficier, il fera systématiquement l’objet de poursuites pénales", ajoutent Étienne Gaublomme et Olivier Libois, dans un communiqué de presse.

Concrètement, sur le terrain, une équipe judiciaire (Service Enquêtes & Recherches) et des membres du Service Appui canin, dont un binôme maître et chien est formé à la détection de drogues, organiseront des contrôles à divers moments et lieux de festivité.

La procédure de transaction immédiate sera également mise en application dans le cas de port d’arme prohibée. "À titre d’exemple, le port d’un couteau, sans motif légitime, sur le site des Fêtes de Wallonie sera sanctionné par une amende de 200 €."

Enfin, le procureur et le chef de police font part de leur intention d’étendre, à l’avenir, la PTI à d’autres événements organisés sur le territoire communal. Et plus largement, lors d’actions de routine.