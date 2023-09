Le patron d'une société de nettoyage accusé de trafic d'être humain

Patron de plusieurs sociétés de nettoyage, il a employé jusqu’à 13 personnes. Maria (prénom d’emprunt), est pour sa part arrivée du Brésil en 2011, avec un visa touristique. Le prévenu explique: "Quand je l’ai rencontrée, elle dormait avec son enfant sur un matelas à même le sol dans un garage automobile. J’ai voulu l’aider en lui proposant du travail. Je ne savais pas qu’elle était en séjour illégal." Avant de se contredire: "Mon secrétariat social m’avait dit que je ne pouvais pas la déclarer pour cette raison". Et c’est cette mise au travail d’une personne en séjour illégal qui est constitutive de la plus grave des préventions, celle de trafic d’être humain.

"Le prévenu a participé à son séjour illégal sur le territoire belge en la mettant au travail, ce qui a généré pour lui un profit illicite, étant donné qu’il ne payait pas de cotisations sociales vu qu’elle n’était pas déclarée et qu’il ne le payait pas au barème prévu", explique le représentant de l’auditorat du travail. Ce dernier requiert à l’encontre du prévenu une peine d’un an de prison, 5000 euros d’amende et une interdiction commerciale de cinq ans.

C’est la victime qui a dénoncé les faits à la justice en 2019, après avoir travaillé pour le prévenu pendant plus de 6 ans, pour un tarif de 10€ de l’heure. Notamment dans une maison de repos de la région namuroise, en remplacement de travailleuses déclarées par le prévenu, ce qui a été confirmé par les carnets d’échanges entre la travailleuse et la direction de l’institution, mais aussi par des proches de la victime.

Frank prélevait occasionnellement une partie de sa rémunération et ne la payait plus régulièrement au moment où il a rencontré des difficultés de trésorerie. Entendu par la police, il a tenté de minimiser les périodes d’occupations de la travailleuse.

Me Anciaux, conseil de la prévenue, souligne que celle-ci était courageuse, motivée et disponible et réclame 4947 €, à savoir la différence a minima entre ce qu’elle a touché et ce qu’elle aurait obtenu si elle avait été déclarée, et 5000 € de dommage moral.

La défense du prévenu plaide l’acquittement pour la prévention de trafic d’être humain et la suspension simple du prononcé pour celles dont il est en aveux.

Jugement le 11 octobre.