Houyet: un premier conseil communal présidé par l'échevin Etienne Marot

Un peu à l’image du couteau suisse, Étienne Marot a recentré les débats, a suivi scrupuleusement l’ordre jour et a mené les votes. Il a également mis en place un nouveau conseiller: le remplaçant de la bourgmestre empêchée. Il a assumé la prestation de serment. C’est Philippe Lambert qui occupera la place. L’homme connaît un peu la structure communale: il est également conseiller auprès du CPAS. De Mesnil-Saint-Blaise, le nouveau conseiller est agriculteur bio et père de trois enfants. A sa première élection, il goûte aux deux assemblées. "C’est une nouvelle expérience, je verrai bien comment les choses se passent." indiquait-il peu avant le début de séance. D’ores et déjà, il sait qu’il va siéger à ce nouveau poste durant deux séances.

Un test ballon pour les éoliennes de Celles

En fin de conseil, le bourgmestre faisant fonction a donné une information qui va certainement mobiliser les habitants de Celles et des alentours. Ce vendredi matin, si la météo le permet un "test ballon" va être réalisé. Il est lié à un dossier de demande d’un permis pour l’implantation d’éolienne. Ce ballon est placé dans le double but de représenter précisément les lieux d’implantation des machines et donner une idée de l’impact paysager des engins. Nul doute que cette opération sera suivie par les Cellois. C’est la deuxième fois qu’un tel test est organisé. Ici, le promoteur revient avec des machines qui sont plus hautes que celles du premier projet. Les machines basses avaient déjà récolté une belle opposition de la part de la population. Il reste à voir ce que ce nouveau test va produire au sein de la population concernée.

Pour la commune d’Houyet, les tests de ballon se suivent. Dernièrement, il y en avait eu un à Mahoux. Là il n’est pas question d’éolienne, mais un projet de construction d’un imposant château d’eau, un ouvrage de 50 m de haut et d’une capacité de 2 000m3.