Le point noir de vendredi: les bêtises de quelques jeunes marcheurs qui sont allés jusqu’à renverser l’un ou l’autre poteau planté dans un bloc en béton, supportant les lignes de lumière. Du maïs a aussi été arraché dans un champ. Des grossièretés, enfin, ont été proférées à l’entrée des chapiteaux. Un manque de respect vis-à-vis des organisateurs. Heureusement, ceux-ci oublient vite la méchanceté. D’autant plus que le dimanche, jour des familles, la politesse fut championne.

Si on ne les avait pas…

Hommage doit être rendu aux organisateurs qui gardent leur calme donc et, malgré leur fatigue, ont toujours le sourire.

Hommage aussi à tous ceux qui ont réalisé de jolies choses, du départ à l’arrivée de la marche. Citons ceux qui ont enjolivé le parcours: Sylvie qui a, avec son sens artistique, a fleuri les verres et bouteilles, mais a aussi réalisé de grands formats pour le village-départ et un héron géant placé devant l’église de Falaen. David, un autre artiste, a illuminé l’étang de Fter. Le groupe des Faucons noirs hastiérois a joué de la musique, le dimanche, au passage des marcheurs. Plusieurs orchestres se sont succédé, le long des trois jours sous les chapiteaux. Les policiers de l’amicale de Fleurus ont sécurisé une portion du parcours au profit de la St-Nicolas des enfants de leur zone. Trois amis se sont amusés à participer aux trois marches gourmandes du weekend et s’offraient encore un sourire extraordinaire à la fin du troisième jour ! Un riverain a placé le long de la route un tuyau d’eau fraîche pour rafraîchir les marcheurs. N’oublions pas non plus la trentaine de bénévoles au four et au moulin la semaine qui a précédé la manifestation, Michel (il se reconnaîtra) toujours prêt à rendre service et enfin Gérard qui, il y a 25 ans, a eu l’idée de ces marches. Celles-ci, d’année en année, ont amené dans l’entité walhéroise, plus de 100 000 marcheurs gourmands venus de toutes les provinces wallonnes, de la France proche et de la Flandre plus lointaine.