Piste cyclable au long des Trois-Clés à Gembloux: "l'aménagement est conforme au permis"

Comme nous l’écrivions en juillet dernier, cet aménagement fait directement suite à l’installation d’un Basic-Fit et d’un Médi-Market sur le site de l’hôtel des Trois clés. Celui-ci a été imposé en charge d’urbanisme afin de permettre une meilleure accessibilité à la zone grâce aux modes doux.

Néanmoins, dès les premières traces de peinture au sol, l’aménagement avait fait grincer des dents à Gembloux. Certains craignaient de voir la mobilité des automobilistes mises à mal. Sans surprise, le débat sur les réseaux sociaux a fini par s’exporter au conseil communal quelques mois plus tard, par la voix du conseil d’opposition DéFI, Carlo Mendola. Celui-ci estime que l’ancienne configuration était fonctionnelle pour tous les modes de transports. Par ailleurs, l’élu, qui indique avoir eu des contacts avec des cyclistes lui affirmant que l’ancienne piste cyclable, bien que mal entretenue, était "adéquate". Et d’estimer: "il était tout à fait possible d’ajouter des mesures de sécurité telles que des poteaux, sans toucher aux bandes de circulation."

Report de la circulation vers les villages alentour

Mais plus encore que le bien-fondé de la mesure, Carlo Mendola doute des aménagements proposés. Selon lui, il aurait été préférable de placer le trottoir davantage au long du champ. "En ce qui concerne les embouteillages, il est vrai que cette route était, par le passé, congestionnée aux heures de pointe, mais depuis la suppression de la bande de circulation, la situation a considérablement empiré", analyse-t-il. Un point sur lequel les représentants du MR s’accordent également. Les automobilistes cherchant toujours des voies détournées, Carlo Mendola redoute un transfert du trafic, "si ce n’est déjà fait", vers les villages de Sauvenière, Lonzée, "voire Grand-Leez pour rejoindre la N29".

Pour le Lonzinois, ces aménagements doivent être revus.

Bien qu’il s’agisse d’une voirie régionale, Gauthier le Bussy (Écolo), échevin de la Mobilité, a donné quelques éléments de contexte.

Ce dernier a rappelé que le permis pour la création du complexe dans lequel sont installés le Basic-Fit et le Medi-Market avait été refusé par la Ville. Ce n’est qu’en recours que le ministre a délivré le permis, "avec des conditions", a précisé l’échevin. Et pour cause, alors que le site des trois clés a vu plusieurs infrastructures sortir de terre, chacune drainant une nouvelle clientèle, le parking n’a pas fait l’objet d’importants agrandissements. Dès lors, favoriser son accessibilité aux piétons et cycliste s’imposait. C’est à ce titre que l’aménagement de la piste cyclable permettant une meilleure interconnexion du réseau, singulièrement avec le RAVeL, s’est avéré pertinent. Les études ont été menées en concertation avec les services de la Région. "Ces aménagements ont été réalisés conformément au permis", conclu l’élu Écolo. Il est donc peu probable de voir les choses changer.