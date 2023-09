Eghezée : sur le chantier de réhabilitation de la E411, le béton coule aussi en circuit court (Vidéo et photos)

Ils ont embarqué dans un autocar la presse et le ministre wallon des Infrastructures et de la Mobilité Philippe Henry (Écolo) pour leur faire découvrir une première en Wallonie: l’activité d’une centrale mobile à béton, et d’une autre à enrobés bitumineux (constituant de l’asphalte), turbinant à côté de l’autoroute, ainsi qu’un centre de retraitement des gravats et débris hydrocarbonés issus de la démolition de l’ancienne assiette autoroutière, datée de la fin des années 60.

Pourquoi un tel barnum à béton et à granulats s’étendant sur 5 ha d’une plaine agricole, en bordure de l’aire de repos d’Ostin à Éghezée ? "Parce que c’est la première fois que la SOFICO introduit dans le cahier des charges un critère environnemental de réduction des émissions de C02", explique Héloïse Winandy, directrice Communications de la SOFICO. L’association momentanée TRBA-Wanty, qui s’est montrée la plus innovante sur ce critère, a logiquement remporté ce marché public d’envergure, cette réfection en profondeur se chiffrant à près de 45 millions HTVA.

Sur ce chantier autoroutier majeur, mercredi matin. ©Sofico

Pas de pause hivernale

En Wallonie, jamais des tonnes de béton fraîchement malaxées ne se seront trouvées aussi proches du lieu de leur application finale. Une performance logistique qui a entraîné un surcoût de 15 %, mais qui semble peser bien peu par rapport aux gains, tant sur le kilométrage des transports évités qu’en tonnes de C02 correspondantes non libérées dans l’atmosphère: près de 42 x la circonférence de la Terre, soit… 1 669 604,99 km.

Les nerfs des automobilistes seront encore mis à rude épreuve puisqu’il ne s’agit que de la première phase du chantier, qui oblige la circulation à s’effectuer seulement sur 2 voies, dans les 2 sens de circulation, et à une vitesse maximale de 70 km/h.

À la fin du mois d’octobre, les bandes de droite et d’arrêt d’urgence en direction de Bruxelles auront été totalement reconstruites. Initialement, le chantier aurait dû s’arrêter pour l’hiver mais il n’en sera finalement rien, afin d’accélérer la restauration, cette fois des voies de gauche et du milieu en direction de Bruxelles.

Autre raison avancée: limiter l’impact de la seconde phase des travaux portant sur les voies en direction de Namur, qui débutera, elle, au printemps 2024.

La fin du chantier, qui a commencé le 20 mars dernier, est prévue pour la fin de l’année 2024.

Un chantier de réhabilitation en profondeur comme la E-411 n'en a plus connu depuis la fin des années 60.ault ©Sofico

Arraché, l'ancien béton est directement concassé et retransformé par un centre de traitement. On ne peut plus court. ©Sofico

Une plateforme multi-tâches: deux centrales mobiles y fabriquent du béton et des enrobés bitumeux composant l'asphalte tandis qu'un centre de traitement concasse les déchets issus des démolitions afin de les réinjecter transformés dans le chantier. ©Sofico