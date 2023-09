Ciney: le Bureau des Intérêts Cinaciens démissionne, furieux contre l’attitude du bourgmestre Frédéric Deville

Parmi les démissionnaires, figurent notamment le coordinateur (président), le vice-coordinateur/président, le trésorier et le trésorier-adjoint. Par communiqué de presse, ils expliquent "ne plus être en accord avec l’attitude et la vision politique future du bourgmestre Frédéric Deville qui mêle en permanence affaires privées et gestion publique de la Ville."

Pour rappel, les deux premiers élus cinaciens sont depuis quelque temps aux prises dans un conflit personnel. De ce fait, au sein de ce groupe ICI qui rassemble plusieurs tendances politiques (libéraux, socialistes, engagés), le mayeur avait décidé fin août qu’il ne pourrait plus collaborer avec son échevine dans la perspective des prochaines élections et que… c’était elle qui devait être exclue d’ICI.

La pilule en interne était passée difficilement, en particulier au sein des membres du parti Les Engagés, dont fait partie Anne Pirson. La semaine suivante, soutenue par son président de parti Maxime Prévot, elle annonçait qu’elle mènerait donc une liste citoyenne et ouverte aux élections communales de 2024.

Les membres du bureau d’ICI, non élus et bénévoles dénoncent "le manque d’éthique du bourgmestre Frédéric Deville et sa stratégie politique."

"L’échéance électorale de 2024 marque visiblement le grand retour de la politique politicienne et des ambitions personnelles des futurs candidats, écrivent-ils. Le service à la population et l’intérêt collectif passent au second plan. C’était une attitude que le mouvement ICI avait réussi à gommer."