Ciney: le Bureau des Intérêts cinaciens démissionne

Parmi ces membres démissionnaires, on compte le coordinateur, Pierre Adam, le vice-coordinateur et les deux trésoriers du mouvement. "On a fait une réunion informelle pour faire le point. On a constaté qu’on était tous sur la même longueur d’onde. Personne n’a remis en cause l’aptitude de travail d’Anne. C’est injuste, d’autant que les valeurs fondatrices d’ICI étaient basées sur la présence des trois partis principaux (MR-PS-Engagés et des membres sans étiquette politique). Une composante de ce qu’on a créé ensemble se retire. On n’a pas compris ce choix. On a donc estimé que le Bureau n’avait plus de raison d’exister", partage Pierre Adam.

La semaine passée, les élus Engagés Gaëtan Gérard et Laurence Daffe avaient déjà annoncé sortir de la liste ICI. La démission de la majorité des membres du bureau est donc la suite logique des choses.

Plus qu’un mouvement politique

Au lancement du mouvement, il y a cinq ans, le mouvement se voulait être une grande famille. "Ça allait au-delà d’un mouvement politique", se souvient Pierre Adam. Le bureau existe afin de soutenir et coordonner les projets du parti politique, avec l’aide de plusieurs dizaines de bénévoles. Il en va de la distribution de flyers politiques dans les boîtes aux lettres, de l’organisation du souper du bourgmestre ou encore d’un appui aux féeries du parc.

"Dans un souci de professionnalisme et de correction, les membres démissionnaires du bureau poursuivront jusqu’à la fin de la législature l’exercice des mandats qui leur ont été confiés", écrivent dans un communiqué les membres démissionnaires.

Administrateur du centre culturel, Pierre Adam ne souhaite par exemple pas laisser tomber le conseil d’administration, comme ses camarades concernant leurs associations respectives. "On ne fait pas ça de gaieté de cœur mais les valeurs humanistes ont été bafouées par le bourgmestre. On ne souhaite plus le suivre", clôture-t-il. Le bourgmestre doit maintenant retrouver des bénévoles prêts à le suivre. Il n’a pas souhaité réagir. Une conférence de presse aura lieu ce jeudi.