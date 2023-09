Assesse: la fermeture de l’éclairage public inquiète

Le bourgmestre, Jean-Luc Mosseray, a expliqué que chaque conseiller a eu la possibilité de s’exprimer sur ce sujet. Il prend bonne note des arguments avancés et signale qu’il est possible que le point soit à nouveau débattu lors d’une prochaine séance.

85% des lampes ont été changées en led. Orès estime l’impact de la fermeture à un gain pour la commune de 7 000€, calculé au tarif de mars. Il n’y a toutefois pas de recul suffisant des forces de l’ordre pour observer l’impact de cette fermeture sur les accidents.

Le bourgmestre a expliqué que la diminution de 12 élèves dans l’ensemble des écoles communales est, entre autres, due à la sortie de grosses classes en 6e primaire. Sébastien Humblet (ALN) s’interroge sur l’impact de l’école de l’ arbre-en-ciel, qui emploie la pédagogie Steiner. 85% des élèves sont extérieurs à la commune et l’intention de cette école est de ne pas dépasser 160 élèves, soit 10 classes de 16 élèves. Des entretiens de voiries sont estimés à 260 186 €. Certaines voiries sont vraiment en mauvais état, selon Gilles Graindorge, qui se demande qui est responsable en cas d’accident. L’usager doit respecter le code de la route, répond l’échevin Paul-Bernard Lesuisse, mais la commune est couverte par des assurances. Il constate aussi la hausse du charroi et son poids sur les voiries qui ne sont plus adaptées.

Les questions d’ALN

Gilles Graindorge souhaite la création d’un Guide Communal de l’Urbanisme (CGU). Il rappelle les obligations des promoteurs d’éoliennes, comme la pose de tests ballons, l’obligation de rédiger les documents en français, la défense d’un périmètre d’intérêt paysager et de l’avifaune. L’échevine Écolo Nadia Marcolini signale qu’il est préférable d’inscrire les demandes dans le schéma de développement communal.

Gaëlle Jacobs, dans le cadre du projet des Fèchères à Mont (Yvoir), a soulevé les inconvénients de la construction de 77 maisons unifamiliales, 21 appartements et trois espaces polyvalents et des répercussions sur le trafic de la route de Mont et le centre de Maillen.

L’échevine Marcolini a rappelé que la demande de permis a été introduite auprès de la commune d’Yvoir qui a la main.

Valéry Grégoire a quant à elle dit son inquiétude relative à certains revêtements de sol sur le Vicigal, signalant que certains collectifs avaient des alternatives. L’échevin Écolo, Julien Delfosse, est prêt à en discuter.

Une directrice générale, cheffe du personnel

Dans une commune, le poste de directeur général est primordial. Il est en effet le chef du personnel. À Assesse, ce sera une femme.

Une décision à huis clos était attendue avec une certaine impatience, à Assesse. Il fallait désigner un ou une directeur/trice général(e). Quatre candidats restaient en piste après les épreuves écrites. Il fallait donc encore présenter l’oral.

Wivine Lambert, 37 ans, de Rivière, a été choisie à l’unanimité. Elle a entamé des études de droit, d’abord aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, à Namur, puis son master à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, ainsi qu’un master en droit international.

Wivine a débuté sa carrière comme juriste à la Province de Namur, avant de rejoindre le cabinet de Valéry Zuinen, directeur général de la Province, puis a été cheffe de cabinet de la députée provinciale Geneviève Lazaron. Elle a ensuite fait fonction de directrice générale au CPAS de Profondeville, avant de rejoindre celui d’Hastière.

Dès le 25 septembre, elle entamera son année de stage, avant une éventuelle nomination définitive.