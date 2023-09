Fêtes de Wallonie à Namur : cent ans, cent musiciens, sans fausse note

Le mouvement HaFa a vécu ses premiers balbutiements dans nos contrées dès la seconde moitié du XIXe siècle et a connu son apogée au début du XXe. "De la vingtaine de formations qu’il y avait à l’époque, il n’en reste que quatre", explique Christophe Dubois, à la fois membre des Molons et du Comité Central de Wallonie.

Les survivants sont respectivement la Société Royale Moncrabeau – Les 40 Molons, l’Harmonie Royale Ouvrière Communale de Saint-Servais, la Musique Royale de la Police de Namur Capitale et l’Harmonie Royale Ouvrière de Malonne.

Quatre irréductibles seulement mais une petite centaine de musiciens tout de même qui feront cause commune sur la place d’Armes lors du samedi des Fièsses. Pour eux, pas question d’improviser. L’interprétation doit couler telle une mousse qui sort de la pompe. Et pour cela, il n’y a pas de secret, il faut travailler.

En amont de la représentation tant attendue, les participants se sont donc retrouvés aux anciens abattoirs de Bomel pour deux répétitions générales… bien avant de penser à la tournée qui suivra, en guise de récompense.

Un exercice pas si évident à orchestrer dans la mesure où chacun à sa sensibilité et son répertoire. Quatre titres ont été sélectionnés lors d’une réunion préalable en présence d’un représentant de chaque groupe et des membres du CCW. Ils ont retenu Santiano d’Hugues Aufray, Nosse Vile, La Madelon et Li Bia Bouquet, incontournable chant des Namurois et des Fêtes de Wallonie.

À la baguette

Si ces chansons sont souvent considérées comme des classiques du folklore, les interpréter dans des formations aussi imposantes peut nécessiter un peu de travail supplémentaire. "On compte sur le fait que chacun se prépare séparément", indique Anne Delbrouck. La musicienne de l’harmonie de Saint-Servais fait partie des trois chefs d’orchestre désignés pour conduire la troupe à la baguette (avec Romain Pompier pour les Molons, David Louridze pour l’Harmonie de Malonne et Pierre Bodart pour la fanfare de la police). Elle a également œuvré à la révision des partitions. "Il faut parfois les adapter en fonction des instruments qui ne figurent pas sur la partition originale, souligne la musicienne. Dans certains cas, il faut carrément partir de rien. Ce fut le cas l’an dernier lorsque Dans les yeux d’Émilie (NDLR de Joe Dassin) figurait au répertoire." Anne Delbrouck est rompue à l’exercice depuis qu’elle s’est dotée d’un programme informatique spécifique. Et elle pratique régulièrement au sein de l’harmonie de Bioul qu’elle dirige depuis 2005… "On peut penser qu’être chef d’orchestre, cela se limite à dire trois, quatre au début et stop à la fin, mais c’est bien plus que ça, glisse-t-elle. Il faut être disponible et pas trop sévère parce qu’on est avant tout là pour s’amuser. Une main de fer dans un gant de velours en quelque sorte."

Le rassemblement HaFa est prévu ce samedi 16 de 13h30 à 18h sur la place d’Armes.