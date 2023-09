Éghezée : Les JIV’s n’auront pas lieu en juin mais en juillet 2024

Rendez-vous donc les 5, 6 et 7 juillet 2024 à Éghezée, club vainqueur de l’édition 2023 devant Grand-Leez, Sauvenière, Saint-Denis et Meux. Comme le veut la tradition, ce sont les gagnants des derniers Jeux qui ont l’honneur d’accueillir les quatre autres villages l’année suivante. Le lieu de rassemblement, lui, n’a pas encore été officialisé.

Après neuf ans de disette, Éghezée compte sans doute se démarquer au niveau de l’organisation.

"On doit s’adapter au calendrier scolaire"

Et ça commence par ce changement de date qui, il faut bien l’avouer, n’est pas si surprenant que ça. "On doit s’adapter au calendrier scolaire de la Wallonie", expliquent les organisateurs sur la page Facebook officielle des JIV’s. En effet, les vacances d’été 2024 commenceront le lundi 8 juillet. En 2023, les Jeux Intervillages de Meux s’étaient déroulés du 30 juin au 2 juillet, alors que les congés, eux, démarraient le 10. Un coup dur pour les enfants, ados et enseignants participants, quand on sait que pour beaucoup, les JIV’s riment avec début des vacances. Cette année, les jeunes villageois pourront donc veiller tard le dimanche soir, sans culpabiliser le lendemain.

Sur Facebook, les avis et commentaires sous la publication annonçant la nouvelle sont partagés. "Top, vous avez pu changer les dates", "Chouette pour les dates", peut-on lire d’un côté. "À voir si on ne sera pas en vacances", lit-on de l’autre. En modifiant le traditionnel calendrier, les Éghezéens ont fait un choix risqué. Reste à voir si celui-ci sera payant, en termes d’affluence. Chaque année, les Jeux Intervillages attirent plus de 10 000 personnes qui viennent assister ou participer aux différentes joutes (spectacles, défilé de chars et épreuves sportives ou intellectuelles) organisées tout le week-end.