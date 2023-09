À Namur

Le Centre culturel marocain de Namur propose deux formules d’aide. Un compte bancaire a été ouvert (BE54 9543 2666 2497, avec en communication "séisme Maroc"), qui recevra les dons financiers. Des dons matériels sont également attendus au siège de l’ASBL (rue Marie-Henriette, 9, à Namur). Les bénévoles y tiennent une permanence entre chaque jour entre 18 et 20 h. Pour les fidèles qui fréquentent la mosquée, la permanence est assurée 30 minutes avant et après chaque prière.

La liste des besoins prioritaires a été établie: on cherche des couvertures, des tentes, des sacs de couchage, des matelas gonflables, des colis d’hygiène ainsi que des béquilles et des chaises roulantes.

"On se concentre sur l’essentiel, précise Naïm El Bohali. On ne demande pas de vêtements, par exemple: l’expérience de la Turquie et de l’Ukraine a montré que c’est une logistique compliquée. Pas de vêtements, donc, mais bien des couvertures car les nuits sont fraîches, là-bas, et beaucoup dorment dehors par crainte des répliques. On ne demande pas non plus de vivres: de la nourriture, il y en a sur place. Ce n’est pas la priorité actuelle, c’est ce qui nous revient de nos contacts au pays."

Les biens récoltés devraient prendre la route du Maroc ce samedi. Comment ? Cela reste à affiner: "Nous sommes en contact avec des pairs à Charleroi et Bruxelles pour concrétiser l’acheminement", dit Naïm El Bohali. La campagne de récolte de dons namuroise se poursuivra vraisemblablement la semaine prochaine ( ASBL. ccmn@gmail.com 0488 27 78 74).

À Andenne

Un appel aux dons est lancé par la communauté d’origine marocaine locale. Sont demandés ici, en plus: des denrées non périssables et des vêtements avec étiquette. Les dons sont attendus au numéro 28 de la rue de la Caserne, à Seilles, ces lundi 11 et mardi 12 septembre à partir de 17h, ou sur rendez-vous (0483 37 13 20 ou 0491 23 38 77).

La Ville d’Andenne a relayé cet appel à la solidarité et apporte son appui moral: "Le collège communal tient à exprimer au nom de la Ville d’Andenne et de sa population tout son soutien et toute sa sympathie au peuple marocain. Nos pensées vont vers les familles touchées et endeuillées ainsi que vers la communauté marocaine d’Andenne, bouleversée et mobilisée."

À Sambreville

L’initiative émane ici des Jeunes socialistes sambrevillois. L’action est menée par le conseiller communal Rachid Boukamir et l’échevin Nicolas Dumont, sous la coordination du président des Jeunes PS Lorenzo Lemoine. Une récolte de dons matériels est lancée, sur base d’une liste identique à celle de Namur (liste à laquelle s’ajoutent des couches-culottes). On peut déposer les dons au numéro 2 de la rue de Tamines, à Velaine-sur-Sambre, après s’être annoncé au 0493 99 87 67.

À Fosses-la-Ville

L’association locale Intermèdes organise une vente de biscuits marocains traditionnels, des chebakia (5 € pour 10 biscuits), dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’organisme officiel marocain mis en place pour centraliser les dons affluant du monde entier.

Afin d’éviter le gaspillage, les réservations des biscuits sont souhaitées par SMS au 0470 48 65 24 ou à ASBL. intermedes@gmail.com

L’enlèvement des biscuits préalablement payés se fera ce vendredi 15 septembre, sur la place du Chapitre, au pied de la collégiale, où sera joué, à 19 h 15, l’hymne national marocain. Une grande première symbolisant la solidarité des Fossois avec le peuple marocain durement éprouvé par cette catastrophe.