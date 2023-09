Restait à lui trouver un nouveau nom, à ce marché nouvelle formule. Un appel aux bonnes idées a été lancé au sein de la population, auquel 55 personnes ont participé.

Quatre propositions ont été sélectionnées par un jury composé des acteurs du marché. Le collège communal a ensuite fait son choix dans cette short-list. Le citoyen dont la proposition a été retenue a reçu un panier généreusement garni par les ambulants du marché namurois.

"Une communication positive est un élément primordial dans ce type de changement, c’est pourquoi nous souhaitons construire ensemble le marché de demain. Habitants, commerçants, et ambulants seront mobilisés, coordonnés et informés par les services de la Ville. Et ce, notamment à travers la sélection et l’appropriation du nouveau nom pour le marché", commente Stéphanie Scailquin, échevine de l’attractivité urbaine.