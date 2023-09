Namur : le gobelet réutilisable de Rekwup de plus en plus utilisé

Au terme d’un bien long processus, celui-ci est devenu depuis le 1er septembre la norme pour tous les événements culturels, récréatifs, sportifs, folkloriques et de loisir se déroulant sur le territoire de la Région wallonne. Une réelle avancée quand on sait que les plastiques d’emballage de courte durée de vie représentent 350 000 tonnes de déchets chaque année en Belgique.

Depuis la création de Rekwup, Jean-Gérald Pahaut a vu le gobelet réutilisable faire son trou dans nombre d’activités, y compris d’ampleur. Parmi les clients d’hier et d’aujourd’hui, citons: les cercles étudiants de Louvain-la-Neuve, le festival Esperanzah, Ronquières, le stade de Lens, etc.

Imposer le gobelet réutilisable est une chose, l’employer correctement en est une autre. Aujourd’hui, des gobelets réutilisables à bas coût et de piètre qualité débarquent sur le marché. Trop fragile, ils risquent bien de terminer rapidement dans un sac-poubelle.

"Il faut se rendre compte qu’un gobelet solide nécessite six fois plus de matière qu’un jetable. Au grand minimum, il faudrait donc le réutiliser six fois, mais pour compenser d’autres aspects environnementaux, comptons au moins 10", souligne Jean-Gérald Pahaut qui trouve absurde que certains organisateurs se butent à constituer des stocks de gobelets qu’ils utilisent une fois par an. "Je ne vois pas l’intérêt environnemental."

Utilisés depuis 10 ans

Chez Rekwup, les plus anciens gobelets ont plus de 10 ans. Un gobelet n’est mis au rebut que s’il est troué, mordillé ou présente des taches impossibles à faire partir. "Nous avons moins d’1% de casse par an", précise celui qui met en rotation 1 million de gobelets lors des plus gros week-ends de l’année.

Pour s’assurer du bon réemploi de ces contenants, une seule solution: la caution. "C’est primordial", relève l’administrateur de Rekwup. Tout comme le fait de ne pas faire apparaître le nom d’un sponsor qui pourrait ne pas vouloir être associé à l’événement l’année suivante.

6 000 gobelets à l’heure

Le principal point noir du gobelet réutilisable reste l’infrastructure logistique qu’il nécessite. "On compte cinq boissons par jour ou par soir par personne". D’importants espaces de stockage sont donc nécessaires sur le site d’un événement. Reste encore la question du lavage. Chez Rekwup, une machine permet de laver jusqu’à 6 000 gobelets à l’heure. Mais avant d’y arriver, il faut faire rouler des camions sur des kilomètres. "C’est pourquoi nous pensons à développer un réseau de laveries partenaires pour se trouver au plus proche des événements."

On notera enfin que 5% à 10% des gobelets quittent le circuit, emmené par des fêtards distraits ou qui souhaitent garder un souvenir. "Ce n’est pas forcément une mauvaise chose si les gens continuent à les utiliser à la maison pour des fêtes de famille, par exemple."