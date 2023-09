Namur: 65 ans à s'aimer, ça se fête

Les autres couples se sont mariés en 1973

Pendant 37 ans, Michel Naniot, né à Namur le 14 décembre 1950, a travaillé au journal Vers l’Avenir, où il a jonglé avec l’informatique, dépannant toujours avec bienveillance les néophytes du système. Cet amateur de course à pied et de natation consacre ses temps de loisirs avec son épouse à Handi-rando et cyclo du cœur. Le 6 juillet, il épousait, à Bouge, Agnès Attout, née à Namur le 14 avril 1951. Elle a été infirmière, faisant les nuits pendant dix ans à Saint-Luc et pendant 24 ans, à domicile. Elle pratique la couture, le bricolage et le vélo. Le couple a trois enfants et six petits-enfants.

Le 8 septembre, à Beez, Serge Verkest, né à Namur le 10 août 1951 épousait Daisy Constant, née dans cette même ville le 30 décembre 1952. Il a travaillé aux Chemins de fer pour terminer comme receveur-chef, à Liège. Il a été secrétaire du club de pétanque et a suivi des formations de guide nature. Daisy a été employée pendant 17 ans, dans un café namurois, avant de rejoindre la caserne des pompiers, où elle a œuvré pendant 22 ans. Ils ont eu deux enfants.

Né à Hatrival le 16 mars 1950, Francis Lambert a débuté à la Société nationale des Chemins de fer belges, d’abord à Bruxelles, avant de rejoindre Namur. Comme celle qui allait devenir son épouse le 11 octobre, à Arville il s’occupe de son potager. Nicole Fraselle est née à Libin le 3 novembre 1950. Elle a été employée administrative à l’Office des chèques postaux. Ils ont deux enfants et quatre petits-enfants.

Enfin, Yves Chiliade est né à Namur le 5 juillet 1950. Il a fait carrière comme chauffeur-livreur à la brasserie Delforge, à Namur puis pendant 30 ans pour Coca-Cola. Le 20 octobre, il épousait, à Namur Viviane Warinet, née dans cette ville le 30 avril 1957. Elle a consacré sa vie à son foyer. Le couple a trois enfants et le même nombre de petits-enfants.