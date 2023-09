Gembloux: le 5e coup de pédale du Vélorneau

Créé en 2018 sous l’impulsion de Myriam Dewulf et des membres de la Commission locale de développement rural, le Vélorneau est devenu un événement incontournable de la rentrée, à Gembloux. Chaque année, il attire environ 1000 cyclistes, invités à parcourir la commune via des chemins balisés. L’occasion de découvrir les nombreux sites patrimoniaux de la cité des couteliers et d’emprunter le réseau de mobilité douce gembloutois, de manière entièrement gratuite.