Bus supprimés dans la zone Gembloux-Basse-Sambre: le ministre réunit les différentes parties

"J’ai effectivement pris connaissance du nombre élevé de plaintes transmises par des usagers mécontents des changements, notamment sous forme de pétitions en ligne énonçant plusieurs doléances, dont le rétablissement de lignes ou de portion de lignes supprimées ou largement modifiées depuis le 1er août", a admis le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), lundi en commission du parlement régional.

"Une réunion avec les représentants des Communes concernées, l’Autorité organisatrice des transports collectifs et partagés (AOT) et le TEC est prévue dans le courant du mois de septembre afin d’écouter les remontées des clients, des communes et des forces vives ; de partager les actions déjà mises en œuvre ou programmées à court terme par les différentes parties et de prioriser les difficultés majeures résiduelles sur lesquelles une réponse doit pouvoir être apportée", a-t-il indiqué.

Selon le ministre, le TEC a par ailleurs déjà pu adapter son offre depuis la rentrée scolaire sur base des premières remontées de plaintes. "Des analyses d’adaptations supplémentaires sont encore en cours d’étude du côté TEC et de l’AOT, avec notamment l’ajout de parcours plus tôt et plus tard sur certaines lignes et le renforcement de capacité sur des lignes scolaires", a assuré Philippe Henry.