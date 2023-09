Une équipe de désincarcération des pompiers s’est rendue sur place ainsi qu’une ambulance et un SMUR. Blessé, l’automobiliste a été conduit en milieu hospitalier. La police de la zone Entre-Sambre et Meuse s’est chargée des constatations et du balisage routier. Le dépanneur Jérôme Loriers a été requis pour enlever l’épave de la voiture.