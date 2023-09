Un motard blessé dans une collision rue Jean-Baptiste Brabant à Namur

Samedi, vers 14 h 20, une collision entre une moto et une voiture a fait un blessé léger rue Jean-Baptiste Brabant, à Namur. Une voiture et une moto BMW 1200 GS sont entrées en collision suite à un refus de priorité. Le motard et son engin se sont retrouvés au sol suite au choc. Une ambulance des pompiers de la zone NAGE a conduit le motard légèrement blessé vers le CHR de Namur. Une équipe de police a dressé les constatations tandis que le dépanneur MD, de Namur, enlevait la moto accidentée.