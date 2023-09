Travaux à l’ancien camping d’Anhée : pour Arlette, désormais, c’est… vue sur mur

Ce couple, qui loue une maison dans le coin, ne comprend pas l’emplacement des constructions. "Ils auraient pu mettre le bâtiment d’accueil un peu plus loin. On est un peu déçu quand même. Une si belle vue qu’on avait…" Et d’ajouter: "Beaucoup se plaignent dans le quartier. Le bâtiment n’est pas adapté. Il y avait plein de place ailleurs . C’est incroyable de construire ça comme ça, devant les habitations . Mais d’un autre côté, les gens auraient dû se bouger avant et aller voir le dossier. Maintenant, c’est trop tard. Les permis sont accordés." Ces interlocuteurs relativisent toutefois: "D’un autre côté, c’est mieux que des appartements. Et nous autres, on a encore le jardin derrière. Elle, elle n’a rien…", confient-ils en parlant d’Arlette, une voisine assise sur un banc devant le n°3 de la rue Petit. Avec son chien, qu’elle tient fermement en laisse, elle semble dépitée.

Lorsqu’on l’aborde à ce sujet, elle lève la tête vers le ciel: " Ouille, ouille, ouille, c’est compliqué", lâche-t-elle. Arlette raconte: " On me dit que je savais bien qu’on allait faire un parc, qu’il allait y avoir des bâtiments. Mais je ne savais pas tout ça. On me dit: “T’as pas vu les plans ?” Mais faut être architecte pour comprendre. Quand le toit sera placé, je ne verrai vraiment plus rien. Je ne suis pas fort contente. Ça me gâche la vue , je n’aperçois même plus les péniches." Elle dit avoir contacté l’échevine des Travaux et le bourgmestre à ce propos. " Au départ, j’avais une maison vue sur Meuse. Je suis ici depuis 1987. La maison va perdre de sa valeur. On m’a dit que j’aurais peut-être droit à une compensation." Et de terminer: " Quand ce sera fini, peut-être bien que ce sera nickel mais, en attendant, je ne vois plus rien. C’était bien mieux quand il y avait le camping, même s’il y a eu des drôles à la fin. C’est triste de voir ça."