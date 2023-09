Scission des écoles communales à Sombreffe: pour DéFI, la coupe est pleine

Depuis le 29 août 2022, l’école communale de Sombreffe – qui rassemblait auparavant les implantations de Ligny, Tongrinne et Boignée – est divisée en deux groupes: "Sombreffe 1" pour Ligny et Boignée, et "Sombreffe 2" pour Tongrinne. Lors du conseil communal du jeudi 7 septembre, l’échevine de l’Enseignement Béatrice Plennevaux a proposé aux conseillers d’abroger le Conseil de participation de l’école préalablement établi, pour en créer deux nouveaux convenant aux deux groupes fraîchement constitués. Le Conseil de participation étant la seule instance de concertation qui réunit tous les acteurs et partenaires d’une école. Il s’agit notamment de membres de droit (le Chef d’établissement et les délégués que désigne le pouvoir organisateur) et de membres élus (les élèves, les représentants des parents, du personnel enseignant et ouvrier). Chaque année, quatre rencontres ont lieu. Leur but ? Offrir aux différents membres un espace de discussion – et non de décision – portant sur le mode de fonctionnement de l’école.