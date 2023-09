Fêtes de Wallonie: un jeu, des médailles et une anecdote pour la remise des clés (Photos)

Il est de plus en plus compliqué pour le président du CCQN (Collège des comités de quartiers namurois), Étienne Dethier, de faire preuve d’imagination pour la remise des clés en vue des Fêtes de Wallonie après dix ans. Mais il a réussi à surprendre, ce samedi matin, son "public" composé avant tout d’élus, membres du CCW, des quartiers et un tout petit peu de sympathisants. La cérémonie, qui sonne officiellement le début des Fêtes, a débuté avec un jeu bien connu: Questions pour un Champion avec, en toile de fond, la fanfare royale Sainte-Cécile d’Assesse.