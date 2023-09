Fêtes de Wallonie à Namur: Un beau livre pour une belle centenaire

Le beau livre "Chronique des Fêtes de Wallonie à Namur" vient en effet de sortir de presse, timing parfait pour marquer le coup pour le centenaire des fêtes namuroises les plus populaires.

Capter dans un seul (beau) livre cent ans de petites et grandes histoires où se croisent moments solennels et courses de garçon de café, messe en wallon et vedettes du show-biz: voilà le périlleux défi confié par le CCW (comité central de Wallonie) à Claude Hellas, l’auteur. "Dans mes choix et mon approche, j’ai bénéficié d’une liberté totale", rappelle le Namurois. "Grâce aux Archives photographiques namuroises, l’éditeur, j’ai eu également accès à un nombre incroyable de documents, photos, journaux d’époque… Sur mon ordi, j’ai compilé des dizaines de milli ers de documents."

Vincent Bruch, partenaire du projet pour les Archives photographiques, abonde dans le même sens. "Il y a une part importante qui est donnée aux photos, aux affiches… Grâce au magnifique travail de mise en page et d’édition de Dominique François, on a un livre très aéré, qui n’est pas écrasant et dans lequel on peut venir et revenir par petits bouts."

L’ouvrage évite les lourdeurs, sur la forme mais aussi sur le fond. "On n’a pas voulu faire quelque chose de trop institutionnel. On reprend les grands thèmes qui parcourent les Fêtes depuis cent ans et puis on relève les faits les plus marquants", décrit Claude Hellas. "Ainsi pour le pèlerinage au cimetière du dimanche (aux origines des Fêtes) , on rappelle la première fois que les couleurs allemandes ont été levées ou encore l’incident avec l’orateur (José Fontaine, en 1999) qui a crié Vive la République et créé un véritable incident."

Mais tout n’est pas que discours, moments historiques ou polémique. Que du contraire. À travers les pages, on ressent vraiment comment les Fêtes ont été célébrées par les Namurois dans les années 30, 50, 60… jusqu’à nos jours. "On a eu accès aux photos de journaux (Vers l’Avenir) mais aussi des clichés issus de collections privées de familles qui ont vraiment fait vivre les Fêtes de Wallonie comme les Calozet, Lazaron…"

L’ouvrage jette un œil sur les cent dernières années sans être poussiéreux ni passéistes. Et la plus belle ouverture vers le futur est d’ailleurs symbolisée par le choix de l’illustration de la couverture. "Il n’était pas évident de choisir un cliché. Allait-on mettre des molons ou des échasseurs ? Un quartier plutôt qu’un autre ? On a donc demandé à Olivia Ravet, une jeune étudiante de l’IATA âgée de 16 ans, de réaliser un dessin. On y retrouve un coq wallon qui est accroché aux rubans et couleurs du CCW et du collège des comités de quartier (CCQN). Ils se rejoignent pour faire comprendre que c’est de leur complémentarité que dépend la belle vitalité des Fêtes de Wallonie." En ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les cent prochaines années.