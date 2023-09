Pierre-Paul Billiet est le nouveau châtelain de Spontin. ©Eda - Jean-Pol Sedran

Le superbe château de Spontin était depuis longtemps un fantôme de pierre au cœur d’un village situé au centre géographique de la Wallonie et qui n’a pour l’instant plus que ce maigre atout touristique. Pourtant, il a du potentiel, mais pour le raviver, il faut que les astres s’alignent. Il semble qu’une dynamique se met en place.

Quand nous contactons Pierre-Paul Billiet, qui a acquis les lieux il y a environ deux ans, en lui demandant quels sont ses ambitions et projets, il nous convie sur place. À notre arrivée, il nous reçoit (notamment) aux côtés d’une représentante du pôle "développement territorial" du Bureau Économique de la Province et de deux édiles d’Yvoir, Chantal Eloin et Marcel Colet. S’il avait été dans le coin, un représentant des Chemins de fer du Bocq se serait ajouté. Le message: la mobilisation pour faire renaître Spontin sur le plan touristique est en cours, les ingrédients de cette renaissance s’ajoutant progressivement à la sauce pour la faire prendre.

Après de grands travaux d’égouttage et d’épuration dans le village (pas tout à fait terminés mais les grosses nuisances sont passées), on pense de plus en plus à l’avenir. Il est temps, constate l’échevine Chantal Eloin: "Les derniers restaurants vont disparaître". Son collègue Marcel Colet, qui siège comme elle à "Explore Meuse" (la maison du tourisme) ajoute que tout est mis en branle pour effacer une certaine sinistrose. Exemple: le camping, désormais à l’état de chancre, accueillera dès la saison prochaine des motor-homes, une aire leur sera dédiée (grâce à des subsides wallons). Et puis, la ligne touristique du Bocq, qui s’arrête actuellement à Bauche, sera prolongée jusqu’à Yvoir.

Si tout le monde se retrouve au château, c’est pour exposer que tout est dans tout, et que chacun y met du sien. Le BEP amenant son expertise pour penser un concept global.

Resto, théâtre, spa, gîtes, réceptions, expos…

Le "châtelain" Billiet, à bientôt 72 ans, n’est pas le moins enthousiaste. Il faut le suivre: dix idées à la minute. Mais l’homme n’est pas un farfelu. Il a le sens des affaires et l’a prouvé depuis très longtemps: il fut agent de change, à la tête de plusieurs entreprises de pompes funèbres sur Bruxelles (une dizaine), et plus récemment, il s’est lancé dans l’édition de magazines spécialisés, avec sa famille (Horeca Magazine, Gondola). On en passe, c’est un hyperactif.

Avant d’acheter le château, il avait acquis les sources de Spontin, à 500 mètres de là. Il a même récupéré les marques liées à l’ancienne usine, avec lesquelles d’ex-propriétaires hollandais, faillis, étaient partis à la hussarde, le curateur ne parvenant pas à les récupérer. Le septuagénaire les a retrouvées à Malte, il a payé pour les avoir. Aux sources, Pierre-Paul Billiet rêve de créer un spa. De la bonne eau y jaillit toujours, c’est un endroit rêvé. Il cherche pour cela des partenaires spécialisés dans le domaine. "On est en négociations". Par ailleurs, il pense à fabriquer sur place… des glaçons à l’eau de source. Original, non ?

Et le château ? Tout s’y met en place au fur et à mesure. Il a engagé deux "animateurs" pour y organiser des événements (les époux Laurence et Pierre Gevaert), y gérer un gîte (presque terminé) et plus tard d’autres logements touristiques, un bar ( "terminé à 98%"), une salle d’exposition déjà opérationnelle (la salle des voûtes). Sans oublier un restaurant ("terminé à 99%") pour lequel il cherche un opérateur. Un resto comme il y en avait un jadis. Il y avait aussi un cinéma. À cet endroit, voici l’idée de Pierre-Paul Billiet: "On cherche un exploitant pour une partie théâtre". Bien sûr, un tel château servira aussi pour des réceptions de mariage et autres.

C’est la technique du puzzle: les éléments se mettent en place les uns après les autres. Cela vaut aussi pour la collaboration avec les chemins de fer du Bocq, avec lesquels des initiatives communes ont déjà été prises, en organisant ensemble des événements. Même stratégie pour les travaux ; au fur et à mesure ( "avec l’administration du patrimoine, ça prend du temps").

Pour l’instant et en attendant ces développements, les possibilités d’entrer sur le site et surtout de visiter le château de Spontin restent rares. L’invitation de ce week-end est d’autant plus alléchante. Il sera notamment possible de parcourir sa partie la plus ancienne, le donjon.