La Wallonie s’offre un boulevard de bureaux à Namur pour près de 2000 fonctionnaires

Ce vendredi matin, s’y trouve juste un pupitre noir derrière lequel le ministre du Budget et des Finances esquisse l’ambition générale de la stratégie immobilière de la Wallonie: mettre le grand parc d’immeubles, que la Région gère comme locataire, bailleur et propriétaire, en phase avec les grands enjeux du moment. Ce qui augure un fameux big bang. Les fonctionnaires vont çà et là migrer au nom du grand tournant de la société post-Covid.

En un seul lieu de Namur, le boulevard Mélot, où le visage de la ville a le plus spectaculaire changé, il s’agit de faire se rencontrer la performance énergétique, la mobilité la plus directe et la plus efficiente et, enfin, à l’intérieur de ce bâtiment à voir comme une page blanche, une modularité maximale en tenant compte de la révolution en cours, celle du télé-travail.

Cap Sud et Cap Nord

Actuellement, la Wallonie, hors cabinets ministériels, c’est 44 sites administratifs et techniques répartis inégalement entre Namur et Jambes. Après refonte immobilière, et rééquilibrage des ressources, il n’en restera plus que 8 grands sites (6 directions générales, 1 secrétariat général et l’Agence WAllonne du Patrimoine).

Jambes perdra 1366 agents et Namur en sera regarni d’autant. Le cœur de la Wallonie battra doublement à Namur, avec 3175 agents, qu’à Jambes, avec 1513 agents.

Au n°50 du boulevard Mélot, la Wallonie regroupera en 2025 son futur secrétariat général. Mais pas que. Cet ensemble de 4 immeubles totalisant 24 000 m2 en réservera 3000 aux locaux dédiés à la formation et à "Talents Wallonie", le pôle de recrutement du SPW.

Ce bloc de bureaux a pris le nom de Cap Sud, en opposition avec le centre administratif Cap Nord qui se dresse sur le boulevard du Nord, juste de l’autre côté de la gare. Le plus grand centre jamais bâti en Wallonie qui héberge depuis 20 ans le non moins super-ministère de la Mobilité et des Infrastructures.

Le secrétariat général, c’est quelque 1100 agents œuvrant dans les services dits transversaux de la Wallonie, appelés aussi de support: ressources humaines, informatique, communication, stratégie immobilière et mobilière, traduction et services juridiques etc.

Cap Sud, détaille la secrétaire générale du SPW, c’est un bloc de bâtiments qui, à l’aune d’un temps de crises majeures, coche toutes les cases de ce que le réchauffement voire l’effondrement climatique commande de faire. Dont celle de la performance énergétique grâce à une certification BREEAM Very Good, la meilleure qui soit.

À terme, quitter d’anciennes passoires énergétiques pour se rassembler entre des murs neufs répondant au dernier carat de l’innovation, c’est un gain net de 990 000 €.

Le bâtiment de la place de la Wallonie, au cœur de Jambes, qui remonte à 1994 seulement, est déjà à rénover.

Cap Sud, qui a vue sur la gare, c’est aussi le meilleur choix pour la mobilité. En témoignent les résultats d’une enquête interne. Installés sur le boulevard Mélot, ils ne seront plus que 31% à privilégier malgré tout la voiture, contre 50% actuellement.

Entre déménagements et emménagements, cette grande réorganisation immobilière sera synonyme d’économies substantielles. Le ministre les a déjà chiffrées, à l’horizon 2030, à 7 millions.

Perspectives nouvelles

La visite express de cette figure de proue architecturale, qui redessine tout le quartier de la gare, s’est achevée au 5e et dernier étage. La terrasse extérieure y dégage des perspectives et panoramas inédits, sur le boulevard Mélot, le square d’Omalius, l’avenue de Stassart etc. On y redécouvre la gare et sa convergence de parallèles ferrées. Au-delà, la cathédrale et le poumon verdoyant de la citadelle.

Un autre bâtiment, tout blanc et à 6 étages, participera bientôt à cette valse de bureaux à multiples phases: c’est le Cross Point, qui a effacé du décor l’ancienne poste. Au printemps 2024, y migreront le SPW Finances et l’ensemble de ses outils d’expertise, soit 570 agents pour 11 300 m2.

À terme, dès le printemps 2025, c’est tous les métiers de support qui seront rassemblés sur le boulevard Mélot, soit près de 2000 agents. Que de gens. En un mot, vive le train.