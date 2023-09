400 animaux ont été recueillis par l’ASBL Sans Collier cet été. Du jamais vu pour l’association basée dans le Brabant wallon. Entre la hausse des abandons et la hausse des adoptions, le refuge s’est retrouvé saturé.

Selon l’ASBL, il est nécessaire de professionnaliser l’élevage et de renforcer le travail législatif pour éviter de confier un animal à n’importe qui.

2) Mini-vendanges pour les écoliers de Les Waleffes

Des bancs de l’école aux pieds de vignes. Les primaires et les maternelles de l’école communale de Les Waleffes se sont rendus jeudi dans un vignoble didactique. L’occasion d’en apprendre plus sur la culture du raisin et se rappeler qu’il est sain de manger des fruits.

3) 100 ans des Wallo : un spectacle son et lumière gratuit et hors normes à partir de vendredi

Du son, de la lumière… Les fêtes de Wallonie se préparent à Namur. Leur coup d’envoi sera donné la semaine prochaine.

Mais dès ce vendredi, et jusqu’à mardi soir, un son et lumière retraçant les 100 ans d’histoire des Wallo est à découvrir à la Confluence.