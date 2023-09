Journées du patrimoins en province de Namur: deux jours pour convaincre les adolescents

1. Les djonnes djazent wallon à Denée (Anhée)

La troupe théâtrale Les Gais Lurons, composée de jeunes membres dont la moyenne d’âge est de dix ans, se mettra en scène au détour d’une balade guidée de 2,5 km dans le village de Denée. Cette saynète, d’une durée de huit minutes environ, aborde l’histoire du lieu, liée depuis le 17e siècle à l’exploitation du marbre noir et le granit dans les carrières. La dernière ont fermé en 1996 mais restent toujours ouvertes au public. Attention, qui s’y aventure doit être informé des dangers qui y règnent. Et c’est bien de cette prudence à avoir dont les jeunes parleront. Une immersion territoriale et linguiste, pour ceux qui y jouent comme pour ceux qui regardent. "Les jeunes de la troupe ont d’abord appris le texte en wallon, pour le comprendre avant de le jouer. Il a fallu aussi apprendre à le prononcer. Certains ont déjà l’habitude puisqu’ils jouent des pièces le restant de l’année", glisse Éric Cobut, à l’organisation du week-end.

Une deuxième saynète en français cette fois sera jouée par des adultes, un peu plus loin dans le parcours. Quatre balades seront organisées en matinée, quatre autres l’après-midi, et ce samedi et dimanche. Dimanche, l’ASBL Jumelage Denée-Maredsous présentera officiellement le livre sur lequel les pièces sont basées. Titre: Denée, Maredsous et Maharenne, leur histoire racontée à partir des noms de lieux et du patrimoine.

RDV: Rue Monseu 10, 5537 Denée. Circuits guidés de 10h à 15h. Départ toutes les demi-heures.

2. Fouiller le village disparu de Haltinne (Gesves)

À l’accueil, les archéologues et moniteurs distribuent un carnet didactique et quelques références archéologiques sur les fouilles haltinnoises. Le village bénéficie d’un château – qu’il est aussi possible de visiter – mais surtout d’une motte castrale regorgeant de trésors cachés. Munis de leurs pelles américaines et de leurs truelles, les jeunes pourront activement participer aux fouilles dans un chantier en pleine activité depuis dix ans. "On invite les jeunes à vraiment comprendre la démarche archéologique de ce patrimoine enfoui. Leur montrer que ça n’a rien avoir avec ce qu’on peut voir dans le film. Indiana Jones pour ne citer personnes", explique Anne Defgnée, archéologue

Au Moyen-Age, au sommet de la motte, s’élevait un logis. "La zone ouverte fait 20m², une couche qui contient du matériel médiéval de la fin du 14e, avec les outils particuliers. On découvre en même temps qu’eux ! Il n’y a pas toujours d’objets, mais en général il y a toujours de la céramique. On leur montre des cruches, des assiettes reconstituées pour qu’ils s’imaginent à quoi ça pouvait ressembler. Récemment on a retrouvé une très jolie boucle de ceinture en bronze qui en dit beaucoup sur l’élite sociale qu’on pouvait retrouver à cet endroit", poursuit-t-elle.

Et quand les jeunes leur demandent à quoi tout cela peut bien servir, c’est le saint-graal. "On adore ces questions-là parce qu’on rentre vraiment dans la philosophie. Notre histoire est essentiel dans l’évolution de notre société."

RDV: rue de Haltinne, 3

Horaire: Samedi et dimanche, de 14h à 18h

Le Cercle de généalogie et d’histoire de la Basse-Sambre présente l’exposition Ham-sur-Sambre autrefois. Celle-ci aura lieu à la salle communale, rue Albert 1er à Ham-sur-Sambre, ces samedi et dimanche de 10h à 18h. Cinq volets très différents devraient intéresser le public.

L’activité minière

Les deux jours, à partir de 10h: visite libre sur place et exposition commentée. Individuellement ou en famille, visite documentée à pied ou en voiture des vestiges encore visibles de trois anciens puits. Pour les enfants, présentation d’une grande maquette d’un puits de mine en coupe pour expliquer l’organisation du travail. Organisation de tables de jeux de société avec un jeu qui décompose de manière ludique, pour petits et grands, toutes les étapes de l’exploitation d’un puits.

L’histoire de l’école communale des filles

Les deux jours, à partir de 11h30 et toute la journée à la demande (animation encadrée): animations d’antan, intérieures et extérieures, adaptées aux élèves de l’école fondamentale. Il y aura du picotage, des jeux de société, des dessins à colorier, un puzzle, du découpage, des cartes à coudre, des billes, des marelles, des osselets, des cordes à sauter, etc.

Le trésor de l’église Saint-Victor de Ham-sur-Sambre

Exposition commentée:. Histoire de l’ancienne église qui était située dans la cour de l’actuel presbytère et celle de la nouvelle que nous connaissons aujourd’hui. Présentation de photos d’éléments du trésor de l’église

Traverser la rivière

Exposition commentée. La signification de Ham, c’est "grande terre entourée d’eau". C’est ainsi qu’au fil des siècles, le village s’est trouvé isolé des localités les plus proches. Les hommes ont remplacé les gués par des ouvrages d’art de plus en plus sophistiqués pour se déplacer et commercer avec leurs voisins.

L’histoire de la place communale

Visite guidée à partir de 14h les deux jours et exposition commentée. Une occasion d’en connaître un peu plus sur l’histoire des trois maisons communales de Ham-sur-Sambre et de rendre hommage aux soldats et résistants dont le nom figure sur le monument aux morts qui, lui aussi, a une histoire à raconter.

Pendant toute la durée de l’exposition, un stand de recherches généalogiques sera tenu par les membres du Cercle de généalogie et d’histoire de la Basse-Sambre – ASBL.

Michel Flémal (michel.flemal@gmail.com – 0476 89 60 54) ou Albert Legrand (071 78 59 07)

Mort en 1898, Félicien Rops n’a rien perdu de sa splendeur érudite. Toutes les grandes réflexions existentielles auxquelles font face les ados d’aujourd’hui, l’artiste torturé y cogitait déjà voilà deux siècles, en pleine révolution industrielle: peine de mort, prostitution, liberté de la femme…

Pendant deux jours, le musée provincial Félicien Rops propose ainsi une visite guidée sous l’angle des droits humains, spécialement conçue pour le public adolescent de 13 à 18 ans. "Dans les correspondances de Félicien Rops, on n’a jamais vu de traces d’opinions politiques claires mais ses œuvres montrent bien ses positions. Par exemple, ‘‘Les Adieux d’Autheuil’’ montre deux femmes qui s’embrassent. On fait des parallèles avec toutes ces thématiques au 19e siècle et aujourd’hui, dans quels pays c’est compliqué et ce genre de choses", explique Valérie Minten. Après ça, les jeunes sont invités à décorer un sac en toile sur base du thème Félicien Rops et les droits humains. Au total, deux heures sont à bloquer pour cette grande réflexion sur les enjeux sociétaux de notre époque. Samedi et dimanche à 14h.

De façon plus légère pour les 6-12 ans, une médiatrice proposera une découverte ludique et décalée de certaines œuvres, les deux jours de 11h à 14h.

La visite est libre et c’est sans doute ça le plus intéressant pour les adolescents qui en ont marre d’écouter les vieux parler. Plus sérieusement, le théâtre de Namur, ancien couvent et merveille architecturale du 19e siècle, n’a pas l’habitude d’ouvrir ses portes au public en dehors des spectacles.

La dernière fois, c’était en 2018 et 1600 personnes s’étaient présentées aux visites guidées.

"L’idée est de le parcourir à son rythme, aller dans une loge d’honneur, admirer l’éclairage spécifique, la grande salle, monter l’escalier secondaire jusqu’au paradis qui surplombe les quatre balcons du théâtre, ça fait toujours forte impression auprès des jeunes", partage Olivier Stoffels, responsable des visites patrimoine.

Samedi de 11h à 16h. Dimanche de 13h à 16h.