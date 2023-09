Francis Guerrier offre une sculpture monumentale à Namur

Toutes sauf une qui demeure, place Maurice Servais, entre la fontaine sèche et le Kiosque de Namur. L’artiste français, qui exposait pour la première fois ses sculptures “grand format” en Belgique, cet été, a en effet décidé d’offrir à la Ville de Namur “Trajectoire”, sculpture en aluminium bleu cobalt de plus de 3 mètres de hauteur.

Le service Culture indique : “C’est après avoir visité la capitale wallonne l’automne dernier à l’invitation du service Culture de la Ville que Francis Guerrier a imaginé cette exposition d’été : cinq sculptures et deux installations monumentales soit sept espaces habités dans la ville auxquels s’ajoutait une exposition au pôle muséal Les Bateliers. Francis Guerrier travaille essentiellement à partir de feuilles de métal qu’il découpe et met en forme. Il ne cherche pas l’abstraction, mais au contraire, tente de se rapprocher des formes originelles. Comme d’autres artistes qui ont métamorphosé le centre-ville, dans le cadre de Namur Confluent Culture (Nicolas Eres et ses fourmis géantes, Bob Verschueren et ses œuvres éphémères en interaction avec l’environnement), l’artiste français trouve dans la nature sa source d’inspiration.”

Et l’artiste de préciser : “En honorant la matière, en respectant son énergie, son ressort, sa courbure possible, j’atteins l’équilibre, l’harmonie, j’y retrouve la nature. Et c’est elle, dans sa pureté mais aussi sa complexité qui est ma première inspiration. Les courbes, les lunes, les trajectoires et surtout les spirales si souvent présentes dans la nature, du coquillage aux galaxies, sont mon écriture.”