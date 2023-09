Trois événements à ne pas manquer ce week-end au Ligny 1815 Museum

C’est aussi la rentrée pour le site Ligny 1815 qui propose plusieurs activités durant ce week-end du 9 et 10 septembre 2023. "Nous accueillerons 3 évènements sur 1 week-end, lance Benoit Histace, le directeur, et de préciser que ces trois événements s’inscrivent dans une volonté de proposer une offre touristique et culturelle riche et variée en nous adressant à un large public. Il faut aussi souligner que le jeune public ne sera pas en reste en raison de la thématique ciblée des Journées du Patrimoine en Wallonie. Ainsi, le week-end prochain, le site Ligny 1815 sera le rendez-vous à la fois des amoureux de l’histoire, des amateurs du patrimoine et des gourmands."