Namur: la chanteuse B-Astre en concert gratuit, ce dimanche... matin

B-Astre en concert place Maurice Servais

La chanteuse et pianiste B-Astre proposera une ambiance nocturne en plein soleil de midi, ce dimanche sous le kiosque de la place Maurice Servais. L’artiste bruxelloise, mais qui a laissé des amis en province de Namur où elle a longtemps vécu, déploiera son univers pop, lyrique et dansant, digne d’un cabaret parisien. Ce concert-apéritif devrait attirer la curiosité des passants, adultes comme enfants. Mais au-delà du look cosmique et de la fantaisie de la performeuse, les spectateurs attentifs apprécieront la finesse des mots et des mélodies.

De 11h à 12h, dans le cadre des Dimanches en musique organisés par la Ville de Namur. Entrée gratuite.