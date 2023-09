Gembloux: Un festival de jeux de société au cœur de la ville ce week-end

Ludi Corner ne sera pas la seule boutique à accueillir l’événement, puisque d’autres commerces voisins serviront de lieux de rendez-vous. Gembloux Ludic se présente donc comme un festival itinérant, avec différents points d’intérêt répartis des deux côtés de la Grand’Rue.

Parmi les commerçants participants, on citera le glacier Ça passe cream, la boutique de viennoiseries Brioche Atelier et le nouveau café Mamy Mouss'. Mais ce n’est pas tout. L’épicerie Sweet Nature et le resto Streetfeeders seront également de la partie. Ils recevront différents auteurs, avec lesquels il sera possible de discuter, voire de jouer. De l’autre côté de la Grand’Rue, les jeux Ravensburger seront mis à l’honneur au magasin de bonbons Simply Folie’s. Un peu plus bas, sur la place de l’Hôtel de Ville, sera dressé un chapiteau où le public sera invité à tester les créations de la société Hachette Boardgames Benelux. Les Micro Games de l’éditeur français Matagot, quant à eux, seront à découvrir à la brasserie de l’Hôtel de Ville. À quelques pas de là, rendez-vous rue Léopold pour une bourse aux jeux d’occasion qui se tiendra de 14 h 30 à 18 h 30. Enfin, la maison communale sera l’une des étapes incontournables de la journée. Les visiteurs s’y retrouveront pour essayer les jeux des éditions Geronimo et Asmodee Belgium.

Notons que de nombreuses animations auront également lieu au magasin Ludi Corner. Initiations aux jeux de cartes Lorcana et Pokémon, tournois de Hula Hoo et Mindbug, rencontres avec les auteurs Étienne Espreman et Romain Loussert, jeux à prix soldés et grande tombola seront au programme.

Gembloux Ludic se tiendra ce samedi 9 septembre, de 13h à 22 h 30. Les horaires peuvent varier en fonction des différents lieux.

Infos: Facebook Ludi Corner/www.ludicorner.be.